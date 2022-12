Teófilo Gutiérrez ofrece disculpas por hacer esperar a River Plate

Debido a que Teófilo Gutiérrez no arribó en el vuelo procedente de Bogotá que aterrizó en Ezeiza a las 6 de la mañana, el delantero colombiano explicó por qué no pudo presentarse ante su club, River Plate.

Publicidad

Teo, en diálogo con TyC Spors, indicó: “si hubo un malentendido de alguien no lo sé. El viernes voy a estar allá, en el club más grande de Argentina del cual soy hincha. Y ya quiero entrenar”.

“Estoy en mi casa descansando”, comentó Teófilo y agregó: “Tengo vuelo para mañana (viernes) y llego a la noche. Quiero estar allá para entrenar con el plantel, con el nuevo técnico”, agregó.

Publicidad

El delantero además no dio señas sobre su futuro, tan solo precisó que "las propuestas las tiene mi representante, yo me tengo que dedicar a jugar, ahora tengo contrato enRiver y me tengo que dedicar a entrenar y a jugar. Después será la voluntad de Dios. Tengo contrato y a mí me costó mucho llegar a River”.