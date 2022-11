Tras choques con Farc en Cauca, MinDefensa reitera que tregua no se ha violado

una violación de la tregua ofrecida por la guerrilla, ya que “emboscadas directas a las tropas o de ataques a la infraestructura” no han ocurrido.

De todos modos, aseguró que los eventos en Caloto, donde se acusó al Ejército de haberse resguardado en una escuela, no son ciertos, ya que se trató de la defensa del lugar donde “había presencia de un grupo armado (…) las fuerzas armadas no tienen más alternativa que ir a hacer presencia y proteger a la población. Allí fueron atacados con fuego y fue respondido”.

“Ellos están en la obligación que es la misma que tiene cualquier colombiano de no atentar contra nadie y no hacer uso de las armas contra nadie. Un deber que tenemos todos los colombianos, es lo que yo pretendo que se debe entender”, expresó.

“Sí he dicho y lo sostengo como lo he dicho públicamente, a la fecha no hay un registro de emboscadas directas a las tropas o de ataques a la infraestructura y eso debo decirlo es cierto hasta hoy, pero no es menos cierto que las fuerzas armadas tienen el deber de hacer presencia para proteger a los colombianos de todos los demás delitos independientemente de que no comentan los dos anteriores”, reiteró el ministro.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-El presidente del Congreso aseguró que en este momento no sería conveniente que cabecillas de las Farc sean escuchados en el Legislativo.

-La alcaldesa de Barranquilla, repudió el brutal asesinato de tres niños a manos de su madre, en el Palmar de Varela, Atlántico,

-El Distrito fijó el plazo para el proceso de intervención para la Plaza de Toros de la Santamaría.

-El presidente Santos resaltó que la estrategia De Cero a Siempre, para el desarrollo integral de la primera infancia, es considerada como ejemplo en otros países como una política para la protección de los menores.

-El vicecanciller venezolano niega que el gobierno de Nicolás Maduro haya amenazado con expropiaciones a un grupo de empresas multinacionales españolas.