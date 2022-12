Vivimos una dictadura, cada 20 minutos muere un venezolano: Lilian Tintori

el vecino país desde que encarcelaron a su esposo.

“La situación ha continuado igual, aislado. Las únicas personas que lo hemos podido ver es la familia. No le permiten las visitas abiertas. Hay unos derechos fundamentales del preso que se están violando y es por eso que lo hemos denunciado ante instancias internacionales. No solo hablo por Leopoldo, hablo por todas las víctimas que hoy no consiguen justicia en este sistema, controlado por Maduro”, expresó Tintori.

“Tenemos cinco meses dándonos cuenta que Venezuela sí está viviendo en una dictadura, no hay justicia. Seguimos viviendo una escasez tremenda, una inflación alarmante y una inseguridad que te da miedo salir de tu casa porque te pueden matar, secuestrar; cada 20 minutos muere un venezolano”, agregó.

Leopoldo López fue detenido desde el 18 de febrero acusado de incitar a la violencia en las protestas y señalado por Maduro de promover una intentona golpista bajo el lema de "la salida".