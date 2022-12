Yo sí les traje la Copa del Mundo, Maradona a los directivos de la AFA

de nombre homónimo. También atacó a la FIFA por no dejarlo ingresar a la final de la Copa del Mundo entre Argentina y Alemania.

"Es preocupante que el hijo de Grondona sea el encargado del futuro del fútbol argentino. No tiene dos pies, tiene dos sandías. Me preocupa", señaló.

Maradona aseguró que tiene que salir a buscar trabajo fuera de Argentina por presuntas presiones de Grondona.

"Acá los mafiosos y corruptos me cierran la puerta. Eso sí, la puerta de la gente no la podrán cerrar. Es muy difícil creerse el ídolo del pueblo. Yo lo que sé es que no le meto la mano en los bolsillos a nadie", puntualizó.

Por otro lado, habló del desempeño de la selección argentina en el Mundial Brasil 2014.

"Vamos a sacarnos la careta. No todos estamos contentos con el subcampeonato. Esta selección no jugó a nada. Si hacíamos un combinado nosotros, les ganábamos a los primeros rivales", dijo a periodistas en la provincia de Córdoba donde ha participado en un acto solidario.

Maradona comparó la campaña de la Albiceleste bajo el mando de Alejandro Sabella que terminó en el segundo puesto del Mundial, con la que él dirigió cuatro años atrás en Sudáfrica y que terminó en cuartos de final, ante la misma Alemania.

"Mi equipo jugó bien, el de Sabella solo en la final, y hasta ahí no más", expresó.

De Messi, dijo que con él, como seleccionador en Sudáfrica 2010, jugó "cinco veces mejor mundial que ahora. Lo que pasa que esta vez hizo goles".

"Leo la rompió en el Mundial pasado, ahora no. Y no me vengan con el cuento de que se sacrificó por el equipo", sostuvo.

Sobre la continuidad de Sabella y el primer candidato que se perfila en caso de renovar contrato, Miguel Ángel Russo, dijo que ninguno le gusta.