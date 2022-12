Zimbabue, expulsada de la fase de clasificación para el Mundial Rusia 2018

La Comisión Disciplinaria de la FIFA comunicó este jueves a la Asociación de Fútbol de Zimbabue (ZIFA) su expulsión de la fase de clasificación para el Mundial de fútbol de 2018, que se disputará en Rusia, como resultado del impago de una deuda al seleccionador José Claudinei Georgini.



"La expulsión se produce como resultado del impago de una deuda pendiente al entrenador José Claudinei Georgini, siguiendo la decisión adoptada el 15 de agosto de 2012 por el juez único de la Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA", explicó el ente rector del fútbol mundial en un comunicado.



Esta resolución del juez único era definitiva y vinculante y, ante la negativa de la Asociación de Fútbol de Zimbabue a saldar la deuda, en aplicación del artículo 64 del Código Disciplinario de la FIFA se procedió a la apertura de un procedimiento disciplinario a petición del preparador brasileño.



En abril de 2013, la Comisión Disciplinaria impuso una multa a la ZIFA, a la que concedió un plazo de 60 días para resolver la mitad de su deuda con el técnico y 120 días para resolver el total.



La Asociación de Fútbol de Zimbabue fue advertida además de que, de no cumplir los plazos estipulados, el caso volvería a ser presentado a la Comisión Disciplinaria "para la posible imposición de sanciones más duras, lo que podría llevar a la expulsión de una competición de la FIFA", apuntó el organismo presidido por Joseph Blatter.



Pasado este tiempo, la Comisión Disciplinaria otorgó a la ZIFA "un último periodo de gracia de sesenta días para saldar la deuda con el señor Georgini" además de la advertencia de que, "si la deuda no se resolvía en ese plazo, se le impondría una multa y sería expulsada de la fase de clasificación del Mundial de Rusia de 2018".



Esta expulsión fue ordenada de manera automática sin que fuera necesario un nuevo acuerdo de la Comisión Disciplinaria de la FIFA.



La Asociación de Fútbol de Zimbabue no apeló esta decisión.



EFE