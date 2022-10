Hasta ahora me entero: Pékerman sobre foto de James haciendo ‘pistola’

En las últimas horas se ha vuelto tema de conversación la polémica foto que tiene como protagonista al volante James Rodríguez, en el que parece estar haciendo un gesto obsceno con su mano.

A causa de esta situación, el entrenador de la Selección ‘tricolor’, José Pékerman, dio su opinión ante el caso, aclarando que hasta ahora se entera de la fotografía.

“Voy a ser sincero, yo hace muy poquito de llegar a Ecuador me enteré de esto, yo no vi la foto, todos estos días me centré en preparar el encuentro y resolver situaciones que es lo que hacemos permanentemente. Hasta ahora me entero de este caso, por tanto, no puedo explicar qué pasó, lo más lógico es que hablen con él y pueda aclarar eso”, enfatizó Pékerman.

El técnico argentino optó, por el contrario, por manejar la rueda de prensa con miras al crucial juego de eliminatorias y dejar de lado los temas aislados de la selección.

Pékerman fue enfático en decir que es un juego crucial y que todo el grupo ha estado concentrado en hacer una buena presentación.

“No podemos dar por ganado nada, Ecuador es un rival difícil, hay que tener tranquilidad porque sabemos que la clasificación se define en últimos partidos y para eso todavía falta”, aclaró.

Finalmente, el seleccionador del conjunto nacional dijo que no temía a los arbitrajes y que prefiere centrarse en el desarrollo del juego, donde sabe que va ser un partido de “batallar mucho e igualdad de condición”.

*Escuche la entrevista completa en el siguiente audio:

