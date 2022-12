Hay que entender que sigue existiendo el fútbol sin Messi: Mario Alberto Kempes

Mario Alberto Kempes, campeón del mundo con Argentina en 1978, dijo que la Albiceleste jugó "horrible" y sin ganas este martes ante Paraguay, que se impuso por 0-1 en Córdoba en la décima jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Rusia 2018.



"No se los vio con ganas anoche, jugaron horrible. El desgano fue patético y se está viviendo una realidad bastante complicada de sacar adelante", dijo el exjugador del Valencia al canal TyC Sports.



Argentina se atascó con 16 puntos en el quinto puesto de las eliminatorias sudamericanas, que le da derecho a jugar una repesca, pero con la presión de Paraguay, que le venció con un gol de Derlis González y suma 15; y de Chile, que derrotó a Perú y tiene 14 unidades.



"Si seguimos de esta manera corre riesgo la clasificación. Es verdad que faltó (Lionel) Messi, pero sin Messi hay que entender que sigue existiendo el fútbol", agregó Kempes.



El exjugador del Valencia consideró que el seleccionador de Argentina, Edgardo Bauza, tiene "muy poca" responsabilidad porque asumió el cargo "hace pocos partidos".



"Creo que tienen que venir otros jugadores, eso está clarísimo. Pero hay que hacerlo con calma, no sacar once y poner otros once. El nivel de algunos es muy bajo. Hoy por hoy Argentina no tiene juego, se juega a lo que puede hacer una figura y hoy las figuras no aparecen. Así es difícil", sentenció el 'Matador'.



*Escuche en este audio más frases del mundo del deporte.