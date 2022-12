Hay que ir a rogarle a Messi para que vuelva a la selección: Maradona

Diego Maradona expresó su disconformidad e indignación por la eliminación de la selección argentina en la fase de grupos de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y enfatizó que "hay que rogarle a Messi" para que vuelva a vestir la casaca albiceleste.

"Creo que Messi le va a decir que no. Este es un pensamiento mío y quizás me equivoque. Hay que ir a rogarle que vuelva, pero me parece que se apuraron. Está todo muy fresco y además hay que ocuparse de otras cosas que Bauza debe corregir", enfatizó Maradona en declaraciones radiales.

En la antesala de la reunión que se producirá mañana entre el nuevo seleccionador Edgardo Bauza y Lionel Messi, Maradona se mostró escéptico con la posibilidad de que el jugador del Barcelona pueda repensar su renuncia a la Albiceleste tras la derrota en la final de la Copa América Centenario en manos de Chile.

"Estamos mal, muy mal. Le deseo suerte al 'Patón', pero va a ser complicado clasificarse al Mundial de Rusia. Y ni hablar de la que viene. Las inferiores son un desastre; no hay", diagnosticó Maradona.

Además el capitán del equipo campeón del mundo en 1986 se mostró "muy caliente" con la eliminación de Argentina en la fase de grupos de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

"Metemos un equipo en que no sabemos quién es el marcador de punta y quién el once. Con el respeto que les tengo, los hondureños jugarán muy bien al béisbol pero de fútbol no saben nada", dijo con su habitual vehemencia.

Y luego se refirió a su excompañero en la selección y actual técnico del equipo, Julio Olarticoechea: "Le entregué mi corazón y me dijo que las decisiones las tomaba él. Es un gran tipo, pero no sé qué le pasó. Me dijo que era su tiempo y no me necesitaba. Quería ayudarlo y lo llamé a través de (Ricardo) Giusti porque se le venía la hecatombe con la citación de jugadores y de renuncias. Además, no se puede entrenar con ocho jugadores".

Por último, Maradona dijo que espera "volver a tener otra posibilidad" al frente del seleccionado albiceleste, luego de su experiencia que tuvo su corolario en el Mundial de Sudáfrica 2010.