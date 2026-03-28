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Blu Radio  / Deportes  / Hincha muere tras caer desde palcos antes del partido México vs. Portugal en el Azteca

Hincha muere tras caer desde palcos antes del partido México vs. Portugal en el Azteca

El accidente ocurrió previo al inicio del juego amistoso entre las selecciones de México y Portugal que servirá para reabrir el Azteca, también llamado estadio Ciudad de México.

Hincha muere tras caer desde palcos antes del partido México vs. Portugal en el Azteca
Hincha muere tras caer desde palcos antes del partido México vs. Portugal en el Azteca
Por: EFE
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Actualizado: 28 de mar, 2026

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