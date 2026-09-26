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Inglaterra vs. España: hora y canal para ver el partido de la Liga de Naciones

La selección española debuta en la Liga de Naciones tras ganar el Mundial. El partido será en Wembley ante Inglaterra.

Inglaterra vs España
Inglaterra vs España
X: @SEFutbol - @England
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de sept, 2026

España inicia este sábado una nueva etapa después de conquistar su segundo Mundial, y lo hará ante Inglaterra en Wembley, en la primera jornada de la Liga de Naciones. El partido está programado para las 1:45 p. m., hora de Colombia, y podrá verse por Disney+ Premium.

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La selección dirigida por Luis de la Fuente volverá a competir poco más de dos meses después de derrotar a Argentina 1-0 en la final del Mundial, disputada el pasado 19 de julio. El objetivo ahora es comenzar con un triunfo su participación en el torneo europeo.

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¿A qué hora juegan Inglaterra vs. España?

El encuentro se disputará este sábado 26 de septiembre en el estadio de Wembley, en Londres. En Colombia, el pitazo inicial será a la 1:45 p. m.

El compromiso corresponde al grupo A3 de la Liga de Naciones 2026/27. España llega después de su título mundial, mientras que Inglaterra afronta el encuentro con varias bajas por lesión, entre ellas Cole Palmer, Marcus Rashford y Declan Rice.

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Para España, el partido también representa el estreno de la segunda estrella en su camiseta después de la conquista del Mundial.

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¿Dónde ver Inglaterra vs. España en vivo en Colombia?

Los aficionados en Colombia podrán seguir el partido por Disney+ Premium, plataforma que tiene programada la transmisión del encuentro en el país.

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El técnico Luis de la Fuente mantiene como una de las principales referencias del equipo a Unai Simón en el arco. En el mediocampo aparecen Rodri y Fabián, mientras que en ataque se espera la presencia de Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena y Mikel Oyarzabal, según las alineaciones probables suministradas para el encuentro.

¿Cómo llegan Inglaterra y España al partido?

Inglaterra busca iniciar con un resultado positivo el nuevo ciclo de Thomas Tuchel, mientras España llega como campeona mundial y con la intención de comenzar la Liga de Naciones con el mismo bloque que utilizó durante el torneo disputado en el verano.

El duelo también reunirá nuevamente a Inglaterra y España después de la final de la Eurocopa disputada hace dos años, que terminó con triunfo español.

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