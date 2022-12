Jersson González denuncia amenazas a directivos por situación del América de Cali

Publicidad

, exjugador del América de Cali, habló en Blog Deportivo de BLU Radi

o sobre la mala situación deportiva que vive el cuadro ‘escarlata’ tras quedar eliminado de la Copa Águila y ubicar la posición 15 de la Liga Águila.

“Triste lo que estamos viviendo en estos momentos, callé mucho tiempo muchas cosas, no por miedo, sino porque no me correspondía porque estaba en una situación en donde me tocó vivir muchas cosas. Ver cómo el equipo de mis amores está totalmente dividido” dijo.

Aseguró que nadie puede dudar de su amor por el equipo vallecaucano y sus ganas de trabajar para que la institución supere la crisis que hoy lo tiene fuera de los ocho mejores del rentado nacional.

“El hincha siempre debe serlo, en las malas, en las buenas y en las mejores, pero estoy triste por todo lo que se viene viendo (…) Pueden decir lo que sea, pero nadie conoce el amor que tengo por este equipo. Si no dejan trabajar es muy difícil”, destacó.

“Que se decidan si son hinchas, barras bravas, directivos o matones. La gente quiere ir al estadio, pero no los dejan, los amenazan porque van al Pascual y eso no puede ser. Están amenazando la gente para que no entre”, señaló.

Interés de alguna parte de la hinchada para poner jugadores

“El término ‘barra brava’ lo entienden como ir a presionar a los jugadores y a los técnicos. Eso no es ‘barra brava’. Es más bien alentar al equipo en todo momento como era la barra del América antes. Cuando la barra del ‘Barón Rojo’ empezó, comencé yo a dar mis frutos como profesional”, añadió.

“No les gusta nada, si les traen un técnico no les gusta, si les traen otro técnico no les gusta, entonces qué se debe hacer, no dejan trabajar y es muy difícil. Mucha gente quiere trabajar para hacer las cosas bien, pero tienen miedo”, afirmó.

Futuro del América de Cali

Frente al futuro del América, el exfutbolista aseguró que dentro de las toldas del club están trabajando para cambiar las cosas y que el equipo vuelva a ser el cuadro ganador y fuerte que era en el pasado.

“El futuro lo estamos tratando de armar todos, esto es un proceso y estamos trabajando para cambiar las cosas para bien. Hay un futro muy bueno. A mí me da mucha pena porque yo hablo con pasión porque es mi equipo”, resaltó.