La pasión que tenemos, no la tiene cualquiera: presidente de Comisión de Skateboarding de Colombia

Juan Pablo Gallego, conocido como 'Barbas', skater profesional y presidente de la Comisión Técnica de Skateboarding de Colombia, habló en Mañanas BLU sobre la inclusión de la disciplina como deporte olímpico y explicó elementos importantes de la apasionada actividad.

"Siempre nos han categorizado como vamos. Y realmente sí lo somos. Si no lo fuéramos en la calle, no estaríamos practicando y no tendríamos esta forma de resaltar en los deportes alternativos. Lo que pasa es que somos hipermega apasionados. Esto más que un deporte es un estilo de vida. Todo eso se refleja en estas nuevas oportunidades que da el mundo", sostuvo Gallego.

"La pasión que tenemos, no la tiene cualquiera", complementó.

El deportista extremo destacó la solidaridad y la cordialidad del skateboarding.

"Ustedes vieron que ellos se saludan, se abrazan, no hay envidias. El compartir es el que hace al skateboarding el mejor deporte del mundo". sostuvo Gallego.

