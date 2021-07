Minuto a minuto: Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

España se atasca ante Egipto y comienza en Tokio-2020 con empate

España no pudo arrancar los Juegos Olímpicos de Tokio-2020 con victoria, incapaz de marcar un gol ante Egipto (0-0). Ambas selecciones, que no estuvieron en Río-2016, firmaron tablas en el Sapporo Domo para sumar un punto en el Grupo C.

España llegó a estos Juegos como candidata a unas medallas que se le resisten desde la plata de Sídney-2000, donde rozó un oro que ya conquistó en Barcelona-1992. Ese favoritismo no pudo traducirlo con goles ante Egipto, que frenó a los hombres de Luis de la Fuente sin sufrir en exceso defensivamente.

España, que salió con un once en el que fueron titulares los seis que estuvieron en la pasada Eurocopa -Unai Simón, Eric García, Pau Torres, Pedri, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal-, apenas creó ocasiones de gol.

La opción más clara que tuvieron los chicos de Luis de la Fuente para marcar llegó con un disparo de Dani Ceballos (minuto 27) desde la frontal. El jugador del Real Madrid estrelló la pelota en la base del poste izquierdo del arco defendido por Mohamed El Shenawy.