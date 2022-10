Las mejores series y películas de deportes para ver durante cuarentena

Desde marzo están detenidas casi todas las disciplinas en el mundo del deporte por cuenta del coronavirus, que ya deja más de 2.5 millones de personas contagiadas y la cifra de muertes supera los 171.000. Entre tanto, el confinamiento en la mayoría de países afectados sigue siendo una de las medidas más importantes para que los mandatarios le hagan frente a la propagación del virus.

A propósito del encierro en la mayoría de países, los amantes de los deportes han tenido que recurrir a producciones en las distintas plataformas para continuar viendo y disfrutando de lo mejor de las distintas disciplinas, pero desde casa.

Maradona en Sinaloa, The Last Dance de Michael Jordan, Sunderland 'Til I Die, First Team: Juventus, entre muchos otros, son documentales, series y películas que usted podrá disfrutar para que el aislamiento y la falta de deportes no se hagan eternos.

The Last Dance

The English Game

Becoming Zlatan

Senna

Sunderland ‘Til I Die

The Carter Effect

Les Bleus

First Team: Juventus

Boca Juniors Confidencial

River, el más grande siempre

Bobby Robson, More Than a Manager

Formula 1: Drive To Survive

Maradona en Sinaloa

El caso Benzema

Apache, la vida de Carlos Tévez

Puerta 7

Club de Cuervos

High Flying Bird

Hombre de fe, Keylor Navas

Icarus

The Battered Bastards of Baseball

Ice Guardians

Iverson

