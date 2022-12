Manchester United confirma regreso de Falcao a Mónaco

Este domingo se conoció que el Manchester United no ejercerá la opción de compra sobre el delantero colombiano Radamel Falcao García, fijada en 43,5 millones de libras (55 millones de euros), a final de la presente temporada, según publicó la prensa inglesa.

La información se confirmó con una nota publicada en la página web oficial de los ‘diablos rojos’, que en un mensaje de Twitter anunciaron que el colombiano regresa al AS Monaco francés:

#mufc can confirm that @Falcao has returned to Monaco after his loan spell with the Reds. http://t.co/S7ezdrjmhX pic.twitter.com/ND5vNP6E4R

Falcao, de 29 años, ha vivido una primera temporada frustrante en el fútbol inglés, en la que solo ha anotado cuatro goles en 26 partidos disputados con la camiseta de los 'diablos rojos'.

El colombiano, que llegó al United en calidad de cedido procedente del Mónaco por seis millones de libras (8 millones de euros), es uno de los futbolistas que mejor cobran en la Premier League, con un salario cercano a las 280.000 libras semanales (390.000 euros).

Sin embargo, según publica este domingo el rotativo "Daily Mail", Falcao estaría dispuesto a bajarse sus emolumentos para quedarse en Inglaterra, y le ha pedido a su representante, el portugués Jorge Mendes, que le busque un club en el país, preferiblemente en Londres.

En su primera temporada en la Premier, Falcao ha disputado 1.286 minutos, repartidos en 26 encuentros, en los que ha anotado cuatro tantos, con un balance de 322 minutos por gol, y ha dado cuatro asistencias.

Otros de los jugadores a los que el entrenador del United, el holandés Louis van Gaal, habría comunicado que no cuenta con ellos de cara al próximo curso son los defensas Rafael da Silva y Jonny Evans, el guardameta Anders Lindegaard y el atacante portugués Nani.

Con EFE.