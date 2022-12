Mi sueño es que mi abuela ya no trabaje por mí: pequeño que conmovió a James

En entrevista con Blog Deportivo, Johan Salas, quien se volvió famoso tras anotar el gol de la clasificación para su equipo en la Copa Teleantioquia y posteriormente le dedicó el tanto a su abuela, habló de lo que sintió al enterarse que James Rodríguez conoció su historia.

“No me lo esperaba, cuando vi este video quedé asombrado por un jugador de Colombia tan querido y amado, me siento muy feliz y muy agradecido con él, me gustaría conocerlo”, dijo el pequeño Johan.

El niño de Puerto Triunfo, Urabá antioqueño, se describió como humilde, honesto y sentimental; contó que vive con su abuela, a quien le hizo la dedicatoria que tanta repercusión tuvo.

“Se cumplirá mi sueño para que no siga trabajando y luchando con todo lo que hace por mí”, dijo el pequeño Johan Salas en Blog Deportivo.

Escuche la entrevista completa de Johan Salas en Blog Deportivo aquí:

