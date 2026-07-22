Mundial 2026: Caracol TV y sus plataformas digitales consolidan su liderazgo con cifras históricas

La audiencia reafirma su preferencia por Caracol Televisión y sus marcas digitales para vivir la pasión del fútbol batiendo récord en cifras durante la transmisión de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Según datos entregados por IBOPE, durante los 39 días en los que se transmitieron los encuentros, Gol Caracol se posicionó en el primer lugar logrando un promedio de share de 63.2% y un rating promedio de 11.5%. Esto significa que más de 43 millones de personas prefirieron a Caracol Televisión para disfrutar de la fiesta más importante del mundo, ratificando así su liderazgo en la señal abierta con un 78% de favoritismo sobre su principal enfrentado.

En el frente digital, a lo largo del Mundial 2026, el ecosistema de Caracol Televisión alcanzó más de 2.200 millones de visualizaciones. Gol Caracol fue la marca más destacada al aportar más del 60 % de las visualizaciones. En cuanto a las reproducciones digitales, las marcas superaron los 372 millones.

Asimismo, Ditu se consolidó como uno de los grandes protagonistas digitales de la Copa Mundial de la FIFA 2026, al alcanzar 57 millones de reproducciones de los partidos transmitidos en la plataforma, más de 13,6 millones de usuarios acumulados en las diferentes transmisiones y 8,6 millones de horas de consumo durante la competencia. Adicionalmente, su ecosistema digital, compuesto por Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, registró 298 millones de visualizaciones en contenidos propios y en la cobertura en tiempo real de los partidos, acompañando a sus audiencias a lo largo de todo el torneo.



Para llevar cada detalle del evento deportivo más grande del planeta, Gol Caracol desplegó toda su capacidad desde los tres países anfitriones. Bajo el liderazgo de Javier Hernández Bonnet, el equipo contó con el profesionalismo de La voz del gol, Carlos Alberto Morales; Julián Capera, el nuevo integrante del equipo; Pepe Garzón, relator y comentarista deportivo; Rodolfo de Paoli y Alexis García, técnicos y comentaristas invitados. Junto a ellos, y aportando un cubrimiento desde todos los ángulos: Marina Granziera, Juan Pablo Hernández, Marcela Monsalve, Mauricio Molano, Jhonsson Rojas y Juan Camilo Vargas, periodistas deportivos; y Alejandra Murgas, Catalina Vargas y Rocío Rodríguez, periodistas y presentadoras de Noticias Caracol.

Fueron más de 70 personas en total, con 20 cámaras y 4 toneladas de equipos técnicos, quienes lograron que Caracol Televisión y sus marcas digitales conquistaran los hogares colombianos, gracias a la amplia cobertura y el potencial técnico y humano, convirtiendo la transmisión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a través de Gol Caracol en la más vista de los últimos seis mundiales.