No estoy ansioso, el gol ya llegará: ‘Cucho’ Hernández previo al Huesca-Barcelona

z dijo en El Camerino que se siente muy i

lusionado por el juego de este domingo del Huesca ante el Barcelona en el Camp Nou.

“Muchas ganas, mucha ilusión de enfrentar el partido del domingo contra el Barcelona, es un calendario complicado, nos toca empezar de visitante porque están agrandando el estadio,

han sido visitas muy duras, pero hemos podido sacar 4 puntos”, dijo.

‘Cucho’ cree que cuando se entra a un partido de esta magnitud el ambiente sí es diferente. “Entras en la semana y se respira diferente, es una experiencia muy linda, muchos no han jugado primera división, esperemos hacer el mejor trabajo y sacar algo positivo allí”.

Aseguró que se siente muy feliz de su actualidad futbolística y que su equipo haya podido ascender y esté en la primera división junto a los mejores.

“Estoy muy contento por estar ya aquí, esta liga es otra cosa, es una de las mejores del mundo, me he sentido muy bien, espero seguir demostrando por qué estoy aquí, seguir trabajando para conseguir objetivos”, indicó.

Admitió que no tiene el puesto asegurado en la titularidad, pero si ha contado con el respaldo del cuerpo técnico.

“La competencia ahora es mucho más dura, hay que trabajar fuerte, el entrenador me ha dado muchísima confianza, a seguir respondiéndole en la cancha”, agregó.

Dijo que no está ansioso por anotar, pues hasta el momento su rendimiento en la cancha ha sido “muy bueno” y “el objetivo grupal es lo más importante”.

No ocultó su sorpresa por no haber sido tenido en cuenta en la convocatoria para los amistosos de la Selección Colombia ante Venezuela y Argentina.

“A mí me sorprendió no estar en la lista, lo esperaba porque lo he merecido, he demostrado que puedo estar, pero hay que pasar página y trabajar el doble, espero estar para los próximos amistosos”, concluyó.