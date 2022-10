"Podríamos haber ganado siete títulos": Michael Jordan sobre los Bulls

Michael Jordan cree que la dinastía de los Chicago Bulls en la década de los noventa de la NBA se habría mantenido unida por lo menos una temporada más si los responsables del equipo hubieran apoyado al entrenador Phil Jackson.

En el último capítulo del exitoso documental ‘The Last Dance’, el legendario exjugador dijo que habría firmado un contrato de un año si la franquicia hubiera mantenido a las piezas claves, incluyendo a Dennis Rodman, Scottie Pippen y Jackson.

"Si le preguntaras a todos los tipos que ganaron en 1998: 'te daremos un contrato de un año para probar un séptimo' (título), ¿crees que habrían firmado? Sí, habrían firmado", dijo Jordan. "¿Habría firmado yo por un año? Sí, habría firmado por un año".

"¿Lo habría hecho Phil? Sí. Con Pip (Pippen) habrías tenido que hacer algo convincente. Pero si Phil iba a estar ahí, si Dennis iba a estar ahí, si MJ (Michael Jordan) iba a estar ahí, para ganar nuestro séptimo, Pip no se iba a perder eso", afirmó el mítico número 23.

Sin embargo, la salida de Jackson precipitó la retirada de Jordan, quien luego tendría una última etapa en la NBA con los Washington Wizards, mientras Pippen fue traspasado y a Rodman se le liberó de su contrato.

Tras seis campeonatos en ocho años, comenzaba el proceso de reconstrucción de los Bulls, que nunca han regresado a las finales y solo han jugado la final de la Conferencia Este una vez.

El décimo y último capítulo de ‘The Last Dance’ concluye con Jordan admitiendo que no siente ninguna gratificación por haberse retirado mientras estaba en la cima.

"Es enloquecedor, porque sentí que podíamos haber ganado siete", dijo. "Realmente lo creo. Puede que no lo hubiéramos hecho, pero no poder intentarlo es algo que no puedo aceptar".

Esa temporada, la 1997-98, había arrancado con el manager general, Jerry Krause, anunciándole a Jackson que pasara lo que pasara iba a salir del equipo a final de campaña, lo que llevó al entrenador a decirle al equipo que ese año era "el último baile".

En el último momento, el dueño de los Bulls, Jerry Reinsdorf, dijo que le ofreció a Jackson seguir en su puesto.

"Después del sexto campeonato, le ofrecí la oportunidad de volver", dijo Reinsdorf. "Te has ganado la oportunidad de volver, independientemente de lo que se haya dicho hasta ahora".

Jackson dijo en el documental que rechazó la oferta después de haber tenido que entrenar toda la temporada sin apoyos.

"Le dije: 'Bueno, creo que debería tomarme un descanso. No creo que sea justo para Jerry (Krause) y sé que sería difícil para él aceptarlo", dijo Jackson.