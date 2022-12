Renunció César Pastrana al Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol

César Pastrana renunció de manera “irrevocable” a su cargo como miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol. El anuncio lo hizo por medio de una carta.

El exdirigente de Independiente Santa Fe le agradeció al fútbol colombiano por haberle dado la oportunidad de ocupar el cargo en la FCF, pero espera seguir aportando en el desarrollo del deporte.

El periodista Javier Hernández Bonnet dio a conocer en Blog Deportivo el presunto chat de la renuncia de Pastrana.

“Compañeros y amigos del comité, agradezco el tiempo compartido. En estos momentos envío la carta de renuncia a la Federación Colombiana de Fútbol, les hago llegar copia, no sin antes decirles que me voy porque no me siento cómodo con las formas y estilo de las decisiones de la FCF”, narró Bonnet.

