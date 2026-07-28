Roberto Mancini, nuevo técnico de la Selección de Italia tras la dimisión de Paolo Maldini

La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) ha hecho oficial la incorporación de Roberto Mancini como nuevo seleccionador de la 'Azzurra'. El anuncio, realizado por el presidente del organismo, Giovanni Malagò, pone fin a una compleja jornada institucional marcada por el rechazo a la candidatura de Andrea Pirlo y la dimisión de Paolo Maldini de la dirección técnica.

Junto al retorno de Mancini al banquillo, el dirigente confirmó que Claudio Ranieri asumirá la dirección técnica de la Selección de Italia. La reestructuración del organigrama se produce apenas dos semanas después del nombramiento de Maldini, cuya salida se concretó en el marco del mismo Consejo Federal.

El veto a Pirlo y la reestructuración del organigrama técnico

La decisión de no designar a Andrea Pirlo como seleccionador nacional obedeció a sus compromisos comerciales como embajador de una firma de apuestas rusa. Esta situación generó un desacuerdo entre la presidencia de la FIGC y el equipo técnico integrado por Paolo Maldini y su asesor Leonardo, defensores de la opción de Pirlo.

El conflicto institucional motivó intervenciones públicas, entre ellas la del ministro de Deportes de Italia, Claudio Abodi. Durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Federal, Malagò asumió la autoría del descarte de la candidatura de Pirlo para el cargo.



"La involución del candidato Pirlo obligó al que habla a no apoyarle. Simplemente por una cuestión de oportunidad. No hay más interpretaciones ni verdades (...) Asumo la responsabilidad de haber detenido el proceso de su elección", declaró Giovanni Malagò. Asimismo, la presidencia de la federación detalló que ni su administración ni Maldini poseían información previa sobre el vínculo contractual de Pirlo con la empresa de apuestas. Sobre la partida de Paolo Maldini y Leonardo, el dirigente señaló que se alcanzó la "serena coincidencia de que sus caminos debían separarse".

REORGANIZACIÓN EN LA FIGC

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│ Seleccionador Nacional │

│ Roberto Mancini │

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│ Director Técnico │

│ Claudio Ranieri │

Trayectoria y antecedentes de Roberto Mancini en el fútbol internacional

Roberto Mancini regresa a la dirección técnica de la Selección de Italia, cargo que ocupó previamente en el periodo comprendido entre 2018 y 2023. El técnico asume la conducción deportiva con el antecedente reciente de la no clasificación del combinado nacional a la Copa del Mundo de Catar 2022, tras ceder en la fase de repesca ante el seleccionado de Macedonia del Norte. Su última experiencia en los banquillos se desarrolló al frente de la selección de Arabia Saudí.

Inicios y éxitos en la Serie A

Como director técnico, la carrera de Mancini inició en 2001 al frente de la ACF Fiorentina, club con el que obtuvo el título de la Copa Italia. Posteriormente, dirigió a la SS Lazio antes de incorporarse al Inter de Milán.

En el club milanés completó su etapa de mayor éxito en el ámbito doméstico:

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Consecución de tres campeonatos de la Serie A de forma consecutiva (2006, 2007 y 2008).

Obtención de un total de siete trofeos oficiales durante su periodo al frente del equipo 'nerazzurro'.

Experiencia en ligas extranjeras

A nivel internacional, el estratega italiano asumió el mando del Manchester City en 2009. Su recorrido profesional en el fútbol de clubes continuó más tarde en el Galatasaray de Turquía y en el Zenit de San Petersburgo de Rusia, etapas previas a su primer ciclo con la Selección de Italia en 2018.

La designación de Mancini y la llegada de Claudio Ranieri a la dirección técnica configuran la nueva estructura con la que la Federación Italiana de Fútbol busca superar la crisis institucional y deportiva tras la ausencia de la 'Azzurra' en tres ediciones consecutivas de la Copa del Mundo.