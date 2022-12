Santos Borré y Leider Preciado contaron sus anécdotas con el ‘Pecoso’ Castro

"Es el técnico al que más le he aprendido, al que más quiero y vivo agradecido con él”, dijo Preciado.

El exdelantero del Deportivo Cali y Santa Fe, entre otros equipos en Colombia, contó un hecho curioso que le ocurrió cuando regresó de España para jugar en Santa Fe.

“Cuando llegó de España otra vez a Santa Fe, llegué ‘agrandadito’, fui al entrenamiento 20 minutos tarde y el ‘Pecoso’ me dijo: ¿a qué hora tenía que venir?".

“Íbamos para Bucaramanga a jugar, cuando yo veo Leider de suplente, (y yo que venía de España). Entonces le dije yo no voy”.

Al ‘Pecoso’ no le gustó la reacción de Preciado y lo envió con el asistente técnico. “Cuando me llaman del club y me dicen usted tiene un contrato mijo y tiene que hacer lo que el ‘Pecoso’ diga… y yo dije este viejo hijue…”, relató.

Por su parte, Rafael Santos Borré aseguró que “el profe es un personaje al que hay que aprenderle mucho” y también contó una anécdota con el profesor.

“En un partido contra el Tolima íbamos ganando como 4-1 y en un momento el lateral salió al ataque y yo estaba cerca, pero como él le pide a los laterales que vayan con los rivales, yo no fui, y me quedé parado. Cuando me dice el ‘Pecoso’: “Borré te pido un taxi para que lo corretees”, contó entre risas.