El colombiano Sebastián Montoya cambiará de rumbo en la Fórmula 2 para el cierre de 2026 y la temporada 2027. El piloto colombiano, hijo del expiloto de Fórmula 1 Juan Pablo Montoya, protagoniza uno de los movimientos recientes del mercado de pilotos de la categoría, a pocos días de las 2 últimas fechas del campeonato.

El corredor de 21 años se preparaba para cerrar su etapa con Prema Racing, escudería italiana con la que ha competido desde su llegada a la Fórmula 2. Sin embargo, su futuro tendrá una novedad adicional que le permitirá comenzar a trabajar con su próximo equipo antes de lo previsto.

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¿Cómo le fue a Sebastián Montoya con Prema en Fórmula 2?

El colombiano debutó con Prema en la Fórmula 2 durante la temporada 2025, en la que terminó en la duodécima posición del campeonato de pilotos con 91 puntos y tres podios, incluido un tercer lugar en la carrera principal de Mónaco.

Sin embargo, su segunda temporada está siendo más complicada, ya que, a falta de dos fechas para finalizar el calendario, Montoya ocupa la casilla 17 con 30 puntos y un podio, conseguido en Austria.



La escudería italiana tampoco ha tenido su mejor año, pues actualmente marcha en la décima posición del campeonato de equipos con 51 unidades.

Ahora, el colombiano buscará recuperar protagonismo en la que será su tercera temporada dentro de la Fórmula 2, la principal categorías de formación para llegar a la Fórmula 1.

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¿Cuál es el nuevo equipo de Sebastián Montoya en Fórmula 2?

El piloto se incorporará a DAMS Lucas Oil, escudería francesa con la que competirá durante la temporada 2027 y buscará dar un nuevo impulso a su carrera en el automovilismo.

El fichaje, anunciado el viernes 20 de noviembre, representa un cambio importante para el colombiano, pues DAMS ocupa actualmente el quinto lugar del campeonato de equipos con 173 puntos, muy por delante de su anterior escudería.

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"Estoy muy emocionado por la oportunidad de unirme a DAMS para la temporada 2027 de Fórmula 2. Es un equipo con mucha historia y una gran ambición por formar excelentes pilotos y ganar carreras. Ya tengo ganas de salir a la pista y empezar", expresó Montoya.

Por su parte, Charles Pic, expiloto de Fórmula 1 y propietario de la escudería francesa, destacó la experiencia que el colombiano ha adquirido durante sus primeras temporadas en la categoría.

"Ha adquirido una valiosa experiencia en Fórmula 2 y ha demostrado un gran potencial. Esperamos trabajar juntos y luchar por buenos resultados la próxima temporada", señaló.

🚨 WELCOME TO DAMS LUCAS OIL, SEBASTIAN MONTOYA! 🏁



We’re delighted to announce that Sebastian Montoya will join DAMS Lucas Oil for the 2027 FIA Formula 2 season!



A new chapter begins. Let’s get to work! 💪#DAMS #F2 #SebastianMontoya pic.twitter.com/pf6lVueVQc — DAMS Lucas Oil (@damsracing) November 20, 2026

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Sebastián Montoya correrá las últimas dos fechas de 2026 con DAMS

Aunque su fichaje estaba previsto inicialmente para 2027, la Fórmula 2 confirmó este lunes 23 de noviembre que Montoya adelantará su incorporación a DAMS y disputará con la escudería las dos últimas fechas de la presente temporada.

Este cambio se produjo por un efecto dominó que comenzó con la decisión del estadounidense Colton Herta de poner fin a su carrera en la categoría. Su salida llevó al polaco Roman Bilinski a adelantar su llegada a Hitech, dejando libre un asiento en el equipo francés que ahora ocupará Montoya. A su vez, la salida de Sebastián de Prema abrió un cupo que será ocupado por el italiano Nicola Lacorte, quien dará el salto desde la Fórmula 3 para disputar el cierre del campeonato.

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De esta manera, el colombiano debutará con su nuevo equipo del 27 al 29 de noviembre en Lusail, Catar, mientras que su segunda participación tendrá lugar del 4 al 6 de diciembre en el circuito de Yas Marina, Abu Dhabi.

Estas dos fechas le permitirán familiarizarse con el funcionamiento de su nueva escudería y trabajar con sus ingenieros antes de afrontar la temporada 2027, en la que buscará mejorar sus resultados y acercarse a los primeros puestos de la Fórmula 2 y a su primera victoria.