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Blu Radio  / Deportes  / Tour de baloncesto 3x3 regresa a Bogotá: así puede verlo en vivo

Tour de baloncesto 3x3 regresa a Bogotá: así puede verlo en vivo

Bogotá será sede del Reto 3x3 Colombia 2026, un evento de baloncesto urbano con jugadores élite, espectáculos y acceso gratuito al público.

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