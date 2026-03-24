Tour de baloncesto 3x3 regresa a Bogotá: así puede verlo en vivo

Bogotá se alista para recibir nuevamente el baloncesto urbano. Ante ello, el Tour Reto 3x3 Colombia 2026 llegará a la capital con una apuesta que busca mezclar deporte de alto nivel. El evento, que desde 2017 se ha consolidado como uno de los más atractivos en el país, llega con una temporada que busca reunir a los mejores del deporte nacional e internacional en un mismo escenario.

La primera parada será en el Centro Comercial Multiplaza, escenario donde durante tres días el público podrá ver de cerca a figuras del baloncesto 3x3, disciplina que ganó reconocimiento global tras su inclusión en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Cabe recordar que el torneo tiene aval de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) y la Federación Colombiana de Baloncesto, abriendo la puerta a clasificaciones internacionales.

Pese a su carácter de alta competencia, el evento también busca que los bogotanos se acerquen al deporte, llevando los partidos a escenarios de alta circulación. La idea principal es que los ciudadanos puedan disfrutar del espectáculo sin necesidad de estar en escenarios tradicionales.



Reto 3x3 Colombia 2026 en Bogotá: fechas, lugar y cómo verlo en vivo

El evento se llevará a cabo del 15 al 17 de mayo en el Centro Comercial Multiplaza, en el occidente de Bogotá. Durante esos días, los asistentes podrán ingresar para ver los partidos y participar de las actividades programadas.



El formato del torneo incluye distintas categorías, lo que amplía la participación y el nivel de competencia:



Categorías Élite, Amateur y Litloon

Categorías formativas Sub-17 (U17) y Sub-15 (U15)

Exhibición de baloncesto en silla de ruedas

Además, el evento contará con concursos que suelen ser de los más esperados por el público



Dunk Contest (clavadas)

Shoot Out Contest (tiros de larga distancia)

Skills Contest (habilidades)

Reto 3x3 Bogotá Suministrado

Bogotá abre el tour de baloncesto

La capital será el punto de partida de un tour que incluirá varios escenarios a lo largo del año. Luego de su paso por Bogotá, el tour pasará por Yopal, Santa Marta, Pereira, Medellín, Cartagena y Cali, donde será la final.

El evento no solo es un encuentro para fortalecer el nivel del baloncesto colombiano, sino también para darle visibilidad a nuevos talentos.



Evento deportivo y espectáculo urbano en el Reto 3x3 Colombia

El Reto 3x3 no se limita a lo deportivo. La organización lo define como un “sport show”, es decir, un espectáculo que combina partidos, entretenimiento y actividades para todas las edades.

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Según cifras del evento, en sus diferentes paradas logra convocar a miles de asistentes y millones de impactos digitales, lo que refleja su crecimiento y posicionamiento en el país.

Con esta nueva edición, Bogotá vuelve a ser protagonista de uno de los eventos deportivos urbanos más llamativos del año.