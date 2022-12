Un poder sobrenatural me tomó: Alias ‘El Desalmado’ pide perdón por masacre

Alias el Desalmado ya fue cobijado con medida de aseguramiento y será recluido en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita en Boyacá.

Publicidad

Un juez de garantáis de Florencia envió a la cárcel a Cristopher Chávez Cuéllar, alias ‘El Desalmado’, el hombre señalado de haber asesinado a los hermanos Vanegas Grimaldo el pasado 5 de febrero en Florencia, Caquetá.

A la salida de la audiencia, en la mañana de este lunes, rompió su silencio y pidió perdón diciendo: “Primeramente, quiero pedir perdón a Dios; también quiero pedir perdón a las víctimas y a la sociedad en general por los hechos sucedidos. También quiero decir que en el momento un poder sobrenatural me tomó y me llevó a hacer eso, no soy la persona que señalan los medios de comunicación”.

Publicidad

Con respecto al delito de fuga de presos, cargo que aceptó, prefirió no responsabilizar a miembros de la guardia penitenciaria ni hacer juicios en contra de ellos, pese a los señalamientos hechos en su contra.