Vetan a las golfistas transgénero en torneos femeninos: esto argumentan

Las mujeres transgénero que hayan pasado una pubertad masculina ya no estarán autorizadas a participar en los torneos de golf femeninos del Royal and Ancient Golf Club of St Andrews (R&A) a partir de 2025, anunció el jueves esta instancia con sede en Escocia.

"Los hechos demuestran que el golf es un deporte en el cual el género tiene influencia y en el que la pubertad masculina confiere una ventaja en términos de rendimiento", declaró en su comunicado el R&A, que organiza entre otros el British Open y que ejerce de director de este deporte fuera de Estados Unidos y México.

Según explicaron sus responsables, la decisión se tomó tras una "consulta exhaustiva" con expertos médicos y científicos.

"A partir de 2025, las golfistas que participen en los campeonatos profesionales femeninos y en los campeonatos amateurs de élite organizados por el R&A deberán haber sido mujeres en su nacimiento o haberse convertido en mujeres antes de la aparición de la pubertad masculina para poder participar en las competiciones", señalaron.

El R&A se alinea así con la decisión de la LPGA (Ladies Professional Golf Association), que anunció hace una semana que desde el año que viene tampoco permitirá la participación de las golfistas transgénero.