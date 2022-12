Video: director deportivo de Real Madrid confirma cuál sería el futuro de James

Emilio ‘el Buitre’ Butragueño, exjugador del Real Madrid y actual director deportivo del cuadro ‘merengue’, señaló, en diálogo con Fox Sports, que el club está “complacido” con que el colombiano James Rodríguez no se marche.

Incluso, se atrevió a decir que el colombiano no será transferido este lunes 2 de septiembre, cuando cierra el mercado de fichajes en España.

“Estamos felices de que esté con nosotros, tenemos muchas esperanzas de que nos va a ayudar durante toda la temporada”, aseguró Butragueño.

“James es un jugador estupendo, es magnífico. Un hombre con una gran personalidad, muy creativo cerca del área, tiene pase y tiene gol. Es un jugador grande, acostumbrado a grandes desafíos”, fueron los halagos del exjugador blanco para James.

¡BUTRAGUEÑO SOBRE JAMES! #CentralFOX | El director deportivo de Real Madrid, Emilio Butragueño, señaló: "James es un jugador estupendo, tiene gran personalidad". pic.twitter.com/NMNp3GGde3 — ESPN Colombia (@ESPNColombia) August 30, 2019

Por su parte, Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, bromeó sobre los fichajes de última hora que en el pasado realizó el presidente Florentino Pérez y aseguró que hasta el cierre del mercado el lunes "puede pasar de todo" y se puede dar "una bomba o dos" para reforzar una plantilla que defendió.

"Hasta el lunes en la noche puede pasar de todo, una bomba o dos, veremos", aseguró en rueda de prensa tras hacer una defensa de la plantilla de la que dispone.

"Al final es la plantilla que tengo y estoy muy orgulloso de los jugadores que tengo. Para mí son los mejores. Cuando llegas quieres hacer unos pocos cambios, pero cuando la temporada empieza yo estoy a gusto. Hasta el 2 pueden cambiar cosas, pero con la plantilla que tengo no me puedo quejar. Si me quejo mejor me cambio de trabajo. Todos los entrenadores quieren entrenar a este equipo", añadió.

