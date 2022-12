Abecé de la ponencia de la reforma tributaria que será presentada en el Congreso

El senador Ángel Custodio Cabrera reveló en entrevista con BLU Radio algunos de los cambios que se hicieron en la ponencia de la reforma tributaria, respecto al proyecto de ley original.



-En cuanto declaración de renta no hay cambios, respecto a la norma actual. Es decir, pagarán declaración de renta quien gane más de $3’600.000 mensuales.



- Se mantiene la renta exenta para los constructores de Vivienda de Interés Social.



- Se crea un tributo para acabar con las bolsas plásticas ($50 por bolsa) y también para los combustibles fósiles.



-Impuesto a los dividendos a personas naturales: de 0 a $18 millones pagarían el 5%; después de los 18 millones será del 10%; las personas jurídicas no pagarán nada, pero si son extranjeras pagarán el 5%.



-Se mantienen el impuesto a los datos de la telefonía móvil, pero no se gravan planes menores a 30.000 pesos.



- No se gravará el internet hasta el estrato 3.



-Se gravan las plataformas tecnológicas (Netflix, Uber, etc.) con IVA.



-No habrá impuestos a bebidas azucaradas y se amplían los tributos a los cigarrillos (pasarían de $700 a $2000 por cajetilla).



- Los langostinos saldrán de exentos a excluidos y tendrán un IVA del 5%.



-Se mantiene el monotributo, como opcional, para los pequeños comerciantes.



- La retención en la fuente se mantiene tal como está hoy.



-Se mantiene el aumento del IVA, del 16 al 19%.



-Impuesto de renta a sociedades pasa de 32 a 33%, con aumentos graduales. Se elimina el CREE y el IMAN.



- Se mantiene cárcel para los evasores.



- Se mantienen exenciones a los hoteles, siempre y cuando funcionen antes del 31 de diciembre de este año. Los hoteles nuevos pagarán renta sin exenciones.



- Se mantienen iguales las exenciones para personas naturales con fondos AFC, pensiones voluntarias y medicina prepagada.



