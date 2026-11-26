El sector financiero colombiano no puede aplazar más el debate sobre el registro obligatorio de tarjetas SIM para frenar la suplantación y las estafas digitales. Así lo advirtió el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, durante la instalación del 19° Congreso de Seguridad, Amenazas Cibernéticas, Fraude y Experiencia (SAFE), donde fijó la hoja de ruta del gremio hacia 2030.

​Aunque el dirigente celebró la reciente resolución de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) que permite verificar la autenticidad de llamadas y mensajes de texto, insistió en que el control sobre las líneas móviles es indispensable para contener el delito. Actualmente, el fraude equivale a 7,6 pesos por cada 100.000 transados, una cifra que la banca busca mantener a raya frente a una meta ambiciosa: lograr que en cuatro años el 95 % de las operaciones financieras sean completamente digitales.

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​El llamado ocurre tras una década de transformación acelerada desde la adopción del CONPES 3854. Según cifras del gremio, entre 2016 y 2026 las operaciones monetarias por canales digitales se multiplicaron por diez, pasando de 69.000 a cerca de 660.000 transacciones por hora. Hoy, 76 de cada 100 movimientos ocurren en entornos virtuales, frente a 23 hace diez años, y la inclusión financiera alcanza al 97 % de los adultos del país.

SIM Card Foto: AFP

​Esta masificación vino acompañada de mejoras en eficiencia y seguridad física. El tiempo promedio para adquirir un producto financiero cayó de 24 horas a cinco minutos, mientras que la tasa de quejas se redujo casi a la mitad, pasando de 20 a 11 por cada 100.000 operaciones. Asimismo, los hurtos en oficinas bancarias, conocidos como ‘taquillazos' bajaron de 12 casos mensuales a uno.



​Para Malagón, blindar estos avances frente a las amenazas cibernéticas resulta vital, pues el sistema financiero es "una estructura de confianza" que debe refrendarse diariamente.

El debate sobre este control cobró fuerza durante el panel "Un ecosistema con regulación de Sim Card's", moderado por Juan Manuel Ramírez, director de Blu 4.0. El espacio contó con la participación de Felipe Augusto Díaz Suaza, director ejecutivo de la CRC; Francisco Espinosa Rodríguez, delegado para riesgo operacional y ciberseguridad; Daniel Briceño, representante a la Cámara; y Nicolás Acosta, CISO de BBV.

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La gran conclusión del encuentro apunta a la necesidad de enriquecer proyectos de ley, como el liderado por el congresista Briceño, para establecer una corresponsabilidad entre operadores de telecomunicaciones y bancos. El objetivo central es garantizar la plena verificación de identidad de quienes adquieren tarjetas SIM, especialmente en telefonía prepago, donde se concentra gran parte del fraude.