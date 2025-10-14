Operadores pagarían multas millonarias por fallas que habrían facilitado 'cambiazo' de SIM

Imagínese esta situación: su teléfono, de repente, se queda sin datos y sin señal. No le funcionan las aplicaciones, tampoco puede llamar. Reinicia su teléfono, pero nada funciona. Queda incomunicado. Cuando por fin logra entender el misterio, resulta que alguien se ha hecho pasar por usted para cambiar la tarjeta SIM de su teléfono y usar su línea.

En las horas que pasan desde el cambiazo de SIM hasta la recuperación de su línea, hay usuarios a los que les han desocupado las cuentas bancarias o les han suplantado la identidad. El teléfono celular es, hoy en día, la identidad digital de la mayoría de nosotros y su principal medio de recuperación.

Ahora, la Superintendencia de Servicios Públicos anuncia multas de hasta 21 mil millones de pesos a Tigo, Claro, Movistar y WOM por presuntas fallas en el proceso de reposición de SIM Cards, si durante la investigación se logran probar los cargos contra las compañías.

De acuerdo con la información de la entidad, entre las fallas estarían, por ejemplo, no implementar herramientas tecnológicas adecuadas ni mecanismos confiables para verificar la identidad de los usuarios, no realizar controles periódicos que garantizaran la efectividad de los procesos de seguridad y no ofrecer respuestas claras y suficientes a quienes denunciaron ser víctimas del “cambiazo”.