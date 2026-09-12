Atención beneficiarios de Renta Joven: amplían la fecha para cobrar el giro

El cuarto ciclo de Renta Joven contempla transferencias para estudiantes de instituciones de educación superior (IES) y aprendices del SENA, de acuerdo con el cronograma definido por Prosperidad Social.

Para este ciclo, el programa contempla recursos por diferentes conceptos. En el caso de los estudiantes de instituciones de educación superior, corresponden a la subsanación de matrícula del primer semestre de 2026, mientras que para los aprendices del SENA están relacionados con los meses de abril y mayo de este año.

El proceso de entrega se desarrolla mediante dos modalidades: abono a productos financieros y giro. En total, son 2.722 participantes los incluidos en este ciclo, con una inversión de 1.091 millones de pesos.

¿Cuál es la nueva fecha para cobrar el giro de Renta Joven?

La modificación anunciada por Prosperidad Social está relacionada con los participantes que reciben el dinero mediante giro. La entidad extendió el plazo para reclamar la transferencia correspondiente al ciclo 4 de Renta Joven.

De esta manera, los beneficiarios tendrán hasta el lunes 14 de septiembre de 2026 para retirar el recurso en los puntos autorizados de SuRed y SuperGiros de sus municipios.

Publicidad

La decisión se tomó teniendo en cuenta que, a la fecha, se mantiene un porcentaje de cobro del 60 % de los participantes que reciben la transferencia mediante esta modalidad. Esto significa que todavía hay un grupo de beneficiarios pendiente de acercarse a los puntos habilitados para reclamar el recurso.

¿Cuántos estudiantes reciben el cuarto ciclo de Renta Joven?

Del total de participantes incluidos en este ciclo, 1.557 reciben sus transferencias mediante productos financieros, mientras que 1.171 estudiantes tienen asignado el pago por giro.

Publicidad

Para quienes reciben el dinero en productos financieros, Prosperidad Social informó que el abono a las cuentas se realizó el jueves 3 de septiembre. Por su parte, la entrega mediante giro comenzó el viernes 4 de septiembre.

El cronograma inicial contemplaba la entrega de este ciclo para finales de agosto. Sin embargo, fue reprogramado para garantizar la expedición de la resolución de transición hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI).

Este instrumento requiere ajustes técnicos y está diseñado para establecer quiénes cumplen las condiciones para acceder y permanecer en los programas de transferencias monetarias. La entidad decidió aplazar su aplicación mientras se realizaban su verificación y ajustes, con el propósito de evitar interrupciones en las transferencias de beneficiarios actuales.