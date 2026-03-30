Las importaciones de televisores en Colombia arrancaron 2026 con un crecimiento acelerado, impulsado por la cercanía de la Copa Mundial de la FIFA. Según cifras oficiales, en enero las compras externas de estos equipos alcanzaron los 32,9 millones de dólares, lo que representa un aumento del 57,6 % frente al mismo mes del año anterior. Lo que significa que el país pasó de importar poco más de 113.854 unidades a cerca de 165 mil televisores, evidenciando un fuerte repunte en la demanda.

El comportamiento responde a una estrategia anticipada de abastecimiento por parte de fabricantes y grandes cadenas comerciales, que han acelerado sus pedidos desde finales del año anterior. Entre los principales importadores se encuentran Samsung, LG, la Colombiana de Comercio (Corbeta), así como Olímpica.

Importaciones Foto: AFP

A nivel regional, las importaciones se concentraron principalmente en Bogotá, Antioquia y Atlántico, que lideraron la entrada de estos productos al país.

Desde el sector, se advierte que esta tendencia ya venía consolidándose desde finales de 2025 y podría intensificarse en los próximos meses. El impulso no solo impacta la venta de televisores, sino también otras categorías como textiles, confecciones, bebidas y productos electrónicos, que suelen registrar aumentos en años de grandes eventos deportivos.



Aumenta la importación de televisores en Colombia por fiebre mundialista Foto: ImageFx

El fenómeno también tiene un contexto global. Según la firma TrendForce, en enero de 2026 se enviaron cerca de 17 millones de televisores en el mundo, lo que representó un crecimiento mensual del 15,8 %, impulsado por la reposición de inventarios y la anticipación a posibles aumentos de precios. Por su parte, Grand View Research estima que el mercado global de televisores alcanzó un valor aproximado de 63.900 millones de dólares en 2025, con proyecciones de crecimiento sostenido en los próximos años.

Con este panorama, el inicio de 2026 confirma un repunte en la demanda de televisores en Colombia, e incluso se prevé un mayor consumo de tecnología y un dinamismo comercial que podría intensificarse en los próximos meses.