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Blu Radio  / Economía  / Aumenta la importación de televisores en Colombia por fiebre mundialista

Aumenta la importación de televisores en Colombia por fiebre mundialista

China y México concentran prácticamente la totalidad de los envíos hacia Colombia, con una participación del 99,7 %.

Aumenta la importación de televisores en Colombia por fiebre mundialista
Aumenta la importación de televisores en Colombia por fiebre mundialista
Foto: ImageFx / AFP
Por: Laura Olarte
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Actualizado: 30 de mar, 2026

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