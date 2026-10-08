Aumento del IPC presionaría los costos de la vigilancia y seguridad privada: advierte FedeSeguridad

El incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) tendría un impacto directo e indirecto sobre los costos de la vigilancia y seguridad privada en Colombia, especialmente por su relación con el salario mínimo y los diferentes componentes que requiere la prestación del servicio. Así lo explicó Raquel Garavito Chapaval, presidenta ejecutiva de FedeSeguridad, en Meridiano Blu, al analizar el panorama para los conjuntos residenciales y otros sectores.

Garavito señaló que la inflación incrementa los costos operativos de las empresas de seguridad privada, entre ellos uniformes, dotación, equipos de comunicación, combustible, vehículos y arriendos. Sin embargo, destacó que el principal impacto está relacionado con el componente laboral.

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“El IPC es el primer componente que se revisa al establecer el salario mínimo. Entonces, en un sector donde la mano de obra es más del 80 % del costo, pues claramente al subir el IPC inmediatamente nos va a subir el salario mínimo”.

Según la dirigente gremial, el aumento del salario mínimo también repercute sobre una tarifa regulada como la de vigilancia y seguridad privada, debido a conceptos como prestaciones sociales, horas extras y recargos nocturnos, dominicales y festivos.



Seguridad privada sigue siendo un servicio prioritario

Aunque se ha presentado una reducción en el consumo de vigilancia privada, Garavito aseguró que esta ha sido marginal. Explicó que, además del sector residencial, los principales consumidores son el sector público, el comercio y la industria.

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En algunos conjuntos residenciales de estratos altos, señaló, se ha registrado una migración hacia alternativas tecnológicas o servicios informales. Sobre este fenómeno, advirtió:

“La gente está cambiando los servicios legales por servicios ilegales, lo que llamamos popularmente el guachimán”.

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Tecnología y vigilancia: una relación de complementariedad

La presidenta ejecutiva de FedeSeguridad sostuvo que la tecnología no debería entenderse como un reemplazo del personal de vigilancia, sino como un complemento.

“Las cámaras se necesitan, los centros se necesitan, pero también necesitas el guardia”.

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Garavito también afirmó que no se prevén despidos masivos por el momento y explicó que el incremento de los costos del sector responde tanto a factores salariales como a cambios laborales registrados durante los últimos años.

Escuche la entrevista completa acá: