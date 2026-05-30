Bancolombia entregará millonarios créditos a campesinos: así funcionará

El campo colombiano sigue siendo uno de los sectores más importantes para la economía y la estabilidad del país, por lo que recibió una noticia que podría beneficiar su producción y asegurar el sustento de miles de familias. En el marco de la celebración del Día del Campesino, Bancolombia dio a conocer que pondrá a disposición del sector agropecuario una bolsa de recursos que alcanza los 12 billones de pesos en créditos.

La iniciativa tiene la intención de que productores, comercializadores y transformadores de alimentos puedan contar con el impulso necesario para fortalecer sus negocios. Los recursos podrán ser utilizados tanto para el capital de trabajo diario como para realizar inversiones que permitan modernizar fincas y empresas.

¿Cómo acceder a los beneficios de AgroFest?

Para acercar estas oportunidades a los ciudadanos, la entidad bancaria organizará un evento especial denominado AgroFest, el cual se llevará a cabo a nivel nacional entre el 1 y el 5 de junio. Durante estos días, los interesados podrán recibir asesoría y beneficios pensados para el crecimiento de sus proyectos productivos.



Las principales características de este apoyo financiero son:

Monto total disponible: el banco habilitó cupos de crédito por un valor de 12 billones de pesos para todo el sector.

el banco habilitó cupos de crédito por un valor de 12 billones de pesos para todo el sector. Líneas de financiación: los campesinos podrán acceder a opciones como Finagro, Agrofácil y líneas especiales para proyectos sostenibles.

los campesinos podrán acceder a opciones como Finagro, Agrofácil y líneas especiales para proyectos sostenibles. Capacitación técnica: la entidad cuenta con un equipo de agrónomos y zootecnistas que brinda formación y recomendaciones sobre los riesgos propios de la actividad.

la entidad cuenta con un equipo de agrónomos y zootecnistas que brinda formación y recomendaciones sobre los riesgos propios de la actividad. Digitalización: se ofrecerán herramientas para que los productores puedan gestionar sus finanzas de forma moderna y sencilla.

Bancolombia cambia horarios de atención Foto: Freepik - Bancolombia

Sectores que podrán acceder a los préstamos

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Bancolombia acompaña actualmente a más de 30.000 clientes en el campo, pero este nuevo anuncio busca ampliar su impacto en las regiones. Por ello, entre los beneficiarios se encuentran cultivadores de café, arroz, frutas y palma de aceite, así como quienes se dedican a la cría de ganado para producción de carne y leche.

También se incluyó a quienes transforman la materia prima, como panaderías, plantas de lácteos y empresas dedicadas a la elaboración de alimentos procesados. Tan solo entre enero y abril de este año ya se han desembolsado más de 3,96 billones de pesos en créditos para este tipo de proyectos.

Bancolombia ratifica su compromiso con el desarrollo de las regiones

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Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia destacó que el desarrollo del país no se entiende sin el bienestar de quienes trabajan la tierra. El directivo enfatizó la importancia de acompañar de cerca a los productores para que sus negocios se mantengan en el tiempo.

"Creemos que el desarrollo del país se construye desde las regiones y, especialmente, desde el campo, un ecosistema clave para el progreso de Colombia. Por eso trabajamos para acompañar a los productores con soluciones que impulsen su crecimiento, fortalezcan sus capacidades y les permitan adaptarse a los retos, promoviendo la sostenibilidad de sus negocios, el bienestar de las comunidades y la competitividad del país".

