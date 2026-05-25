Bancolombia lanza nuevo beneficio para sus usuarios: compras les saldrán más baratas

Los bancos en Colombia siguen buscando la manera de adaptarse a las exigencias actuales del mercado, por lo que las soluciones internacionales se convierten en un elemento clave. Recientemente, Bancolombia dio a conocer que llegará un nuevo plástico a su portafolio de servicios.

La tarjeta de crédito World Legend Mastercard llega como una alternativa para conectar con los usuarios y brindarles experiencias exclusivas tanto en viajes como en compras.

Esta apuesta busca consolidar la presencia de la entidad en el escenario global, especialmente para familias, personas y empresas que manejan portafolios de inversión o necesitan servicios especializados de gestión patrimonial.

Beneficios de la tarjeta World Legend Mastercard de Bancolombia

El nuevo producto financiero incluye una serie de ventajas diseñadas para brindar comodidad y ahorro fuera de las fronteras del país. Los beneficios se centran principalmente en la acumulación de puntos, facilidades de transporte y protección al usuario.

Las principales ventajas que ofrece este plástico son las siguientes:

Viajes sin complicaciones: el titular de la tarjeta tendrá acceso ilimitado a salas VIP en diferentes aeropuertos del mundo, sumado a seis ingresos adicionales para acompañantes.

el titular de la tarjeta tendrá acceso ilimitado a salas VIP en diferentes aeropuertos del mundo, sumado a seis ingresos adicionales para acompañantes. Ahorro en turismo: los usuarios recibirán un 10 % de devolución de dinero (cashback) por las compras realizadas en hoteles, aerolíneas y agencias de viaje.

los usuarios recibirán un 10 % de devolución de dinero (cashback) por las compras realizadas en hoteles, aerolíneas y agencias de viaje. Más Puntos Colombia: el sistema permite una acumulación diferencial y acelerada de puntos en compras nacionales e internacionales dentro de categorías seleccionadas.

el sistema permite una acumulación diferencial y acelerada de puntos en compras nacionales e internacionales dentro de categorías seleccionadas. Asistencia integral: el servicio denominado “Siempre protegido” cubre asistencia médica internacional, traslado de mascotas y coordinación de especialistas en el exterior.

Los usuarios de Bancolombia se han vuelto más digitales Foto: Bancolombia

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Tarjeta World Legend Mastercard fue fabricada con materiales reciclados

Una de las características que más destacan de esta tarjeta es el material con el que fue fabricada, alineándose con las tendencias actuales de sostenibilidad y cuidado del entorno. La tarjeta está elaborada con un 54 % de materiales reciclados, incluyendo una capa de acero inoxidable que contiene un 65 % de elementos reutilizados. Esta iniciativa de cobertura global cuenta con el respaldo del Grupo Cibest, conglomerado financiero que ofrece soluciones de inversión y banca de mercados internacionales.

Por qué llega la tarjeta World Legend Mastercard

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El lanzamiento representa un paso estratégico para la organización en su meta de competir con los estándares de la banca internacional sin perder la cercanía con el contexto local. Mauricio Rosillo explicó el propósito de esta nueva incorporación al portafolio de créditos.

“Con World Legend Mastercard de Bancolombia estamos dando un paso firme en nuestra visión de convertirnos en banqueros de talla mundial. Esta propuesta refleja nuestra capacidad de entender a fondo a todos los segmentos de clientes, acompañarlos de manera cercana y ofrecerles soluciones sofisticadas que integran su vida financiera con sus aspiraciones personales y globales”.

