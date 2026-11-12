Best Branding Awards Colombia 2026: estos son los 16 finalistas de la primera edición del premio

Catorce marcas, diez agencias y dos equipos internos llegaron a la final de la primera edición colombiana de los Best Branding Awards, un concurso que evalúa la construcción de marca como disciplina estratégica. Los 16 casos finalistas, implementados en Colombia entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de marzo de 2026, competirán por los galardones que se entregarán el jueves 19 de noviembre de 2026.

Entre los proyectos seleccionados están la creación de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, y la renovación de marcas con décadas en el mercado, como Pony Malta y el detergente TOP. La categoría de rebranding es la que más finalistas reúne, con cuatro de los 16 casos.

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Un premio de branding que llega desde Chile

Los Best Branding Awards fueron creados por Grupo Valora en Chile, donde el certamen ya completó seis ediciones. Actualmente, el concurso también se realiza en México, Ecuador y Perú, y en 2026 Colombia se incorpora a este circuito latinoamericano.

En el país, la organización está a cargo de Valora Colombia en alianza con P&M, medio especializado en publicidad, mercadeo y comunicaciones con 47 años de trayectoria. La evaluación parte de una premisa: el branding entendido como un trabajo estratégico de construcción de valor en el tiempo, que permite diferenciar a una marca y mantenerla relevante para las personas.



Las reglas del concurso exigen a los participantes demostrar, con fechas y fuentes verificables, cómo una decisión de estrategia, identidad, arquitectura o experiencia modificó la percepción o el posicionamiento de una compañía.

Finalistas de los Best Branding Awards Colombia por categoría

Estrategia y arquitectura de marca

Estrategia de Marca B2B : “Siigo: crecer juntos cuenta”, de Woods & Trees para Siigo.

: “Siigo: crecer juntos cuenta”, de Woods & Trees para Siigo. Estrategia de Marca B2C: “5 años de Nu Colombia”, del equipo interno de Nu Colombia, y “Arreglemos la cabeza, empezando por la casa”, de Proximity BBDO para Homecenter.

“5 años de Nu Colombia”, del equipo interno de Nu Colombia, y “Arreglemos la cabeza, empezando por la casa”, de Proximity BBDO para Homecenter. Arquitectura de Marca: “Redefiniendo nuestra tradición”, de Panorama Branding para Alpina.

“Redefiniendo nuestra tradición”, de Panorama Branding para Alpina. Extensión de Marca: “Domiperros: otra forma de ser Domino’s”, de McCann Colombia para Domino’s (Alsea).

“Domiperros: otra forma de ser Domino’s”, de McCann Colombia para Domino’s (Alsea). Rebranding: “Re branding DA VIbank”, de TXT Comunicaciones para DA VIbank; “Re branding Huevos Oro”, de Aldas Brand para Huevos Oro; “Pony Malta: evolucionando la bebida de campeones”, de Panorama Branding para Bavaria, y “Reactivando un ícono del cuidado de la ropa”, de Panorama Branding para Detergente TOP.

Creación e innovación

Creación de marca nueva: “Creación de la marca Bre-B (nombre e identidad visual)”, de FutureBrand Colombia para el Banco de la República.

Identidad visual y expresiva

Identidad Visual: “Identidad visual El Corral”, de Aldas Brand para El Corral (Grupo Nutresa), y “El universo que se salió de control”, de TBWA Colombia para Alpina.

Categorías especiales

Branding con impacto social: “Re-evolución”, del equipo interno de Grupo Argos.

Experiencia de marca

Activaciones: “Domino’s: el verdadero headliner”, de McCann Colombia para Domino’s (Alsea); “A Cup of Us”, de Dentsu Colombia para Imusa (Groupe SEB), y “Havoline Garage F2R”, de Preem Emotional Experiences para Havoline (Chevron).

Más de 60 jurados evaluaron los casos

La primera fase de juzgamiento contó con la participación de más de 60 expertos de la industria: 30 representantes de marcas, 14 de consultoras de branding, 10 de agencias y agencias de medios, cinco académicos, cuatro investigadores de mercados y dos periodistas de medios especializados.

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Los jurados fueron distribuidos en cinco salas de deliberación, una por cada grupo de subcategorías, con el fin de que los casos de naturaleza similar compitieran entre sí.

Criterios de evaluación

Cada caso fue calificado con base en tres criterios:

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Desafío (25 %): contexto del mercado, retos y objetivos que dieron origen al proyecto.

contexto del mercado, retos y objetivos que dieron origen al proyecto. Solución (50 %): idea central de la estrategia y la manera en que la marca la tradujo en identidad, experiencia y ejecución.

idea central de la estrategia y la manera en que la marca la tradujo en identidad, experiencia y ejecución. Impacto (25 %): evidencia verificable, con fechas y fuentes, de los efectos del proyecto en la percepción, el posicionamiento, la experiencia o la cultura interna de la marca.

Así se elegirá el primer Best of the Year de Colombia

Tras un segundo juzgamiento, un Gran Jurado, integrado por un grupo especial de los mismos evaluadores, escogerá el Best of the Year entre los ocho puntajes más altos de las categorías ganadoras elegibles. Este reconocimiento distinguirá el trabajo que mejor demuestre el valor del branding como herramienta de gestión de marca.

Los ganadores de cada categoría y el primer Best of the Year del país se darán a conocer durante la ceremonia de premiación del 19 de noviembre de 2026.

Quiénes organizan el concurso

Grupo Valora nació en Chile en 1991, fundado por Héctor Hermosilla Escobar, y actualmente es dirigido por Diego Hermosilla. El grupo organiza los Effie Awards en varios países de América Latina y creó programas de reconocimiento para la industria del mercadeo como los Best Branding Awards, MKTG Best y Ads People Like, este último en alianza con La Vulca.

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Por su parte, P&M publica una revista impresa que circula seis veces al año, mantiene el portal revistapym.com.co y produce estudios y eventos para la industria, entre ellos el Top 10 P&M, Gema, el CMO Tracker, el Dircom Tracker y el Marketing Conference Latam.