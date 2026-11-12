"Afecta a 450.000 tenderos": Fenalco pide eliminar el impuesto saludable y reducir gasto estatal

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) manifestó su preocupación por el impacto de las medidas tributarias sobre las tiendas de barrio y pidió al Gobierno nacional profundizar las estrategias de ahorro en el Estado. El gremio considera que existen alternativas para fortalecer las finanzas públicas sin afectar a los colombianos de menores ingresos.

Cristian Stapper, vicepresidente ejecutivo de Fenalco, aseguró que la organización es solidaria frente a la situación fiscal del país y reconoció la necesidad de adoptar medidas para reducir el déficit. Sin embargo, insistió en que estas decisiones deben proteger el crecimiento económico y evitar afectaciones a los sectores más vulnerables.

Publicidad

"Entendemos también la necesidad, en primer lugar, de reducir los costos del Estado, de hacerlo mucho más eficiente y profundizar incluso esa propuesta inicial que hizo el Gobierno nacional", afirmó Stapper.

El dirigente gremial también planteó que los esfuerzos de austeridad podrían extenderse voluntariamente a otras ramas del poder público y a los organismos de control, como una alternativa para conseguir recursos adicionales sin aumentar la presión tributaria sobre los hogares.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Fenalco pide eliminar el impuesto saludable que afecta a tenderos

Uno de los principales cuestionamientos de Fenalco está relacionado con el impuesto saludable, un gravamen que, según el gremio, tiene consecuencias directas sobre las tiendas de barrio y los ingresos de quienes dependen de estos negocios.

Publicidad

Stapper sostuvo que Fenalco propone eliminar este impuesto debido a su impacto sobre aproximadamente 450.000 establecimientos comerciales en Colombia. Además, advirtió que la medida afecta a una población que, en muchos casos, depende exclusivamente de los ingresos generados por sus tiendas.

"Antes de pensar en profundizar el impuesto a los tenderos, que, por cierto, llaman eufemísticamente el impuesto saludable, lo cierto es que lo que propone Fenalco es su eliminación", señaló el vicepresidente ejecutivo.

Publicidad

El representante de Fenalco explicó que las tiendas de barrio operan con márgenes de utilidad reducidos, generalmente entre el 5 % y el 10 %, por lo que cualquier incremento en los costos de los productos de mayor comercialización puede representar una afectación significativa para sus propietarios.

Impuestos a bebidas azucaradas y cervezas preocupan al comercio

Fenalco también alertó sobre las posibles consecuencias de aumentar la carga tributaria sobre las bebidas azucaradas, los alimentos ultraprocesados y las cervezas, productos que representan una parte importante de las ventas en las tiendas de barrio.

Según Cristian Stapper, estos artículos concentran cerca del 40 % de las ventas de estos establecimientos y tienen una alta rotación, por lo que constituyen una fuente fundamental de ingresos para los pequeños comerciantes.

Publicidad

El dirigente gremial aseguró que las tiendas tienen bajos niveles de utilidad por producto y dependen, en buena medida, de la frecuencia con la que comercializan sus mercancías. Por ello, advirtió que nuevos gravámenes podrían profundizar las dificultades económicas del sector.

"La caída de los ingresos de un tendero la calculamos en algo más del 25 % por cuenta del impuesto a los tenderos", afirmó Stapper, al explicar la preocupación del gremio frente a una eventual extensión de los gravámenes a las cervezas.

Publicidad

En ese contexto, Fenalco considera que aumentar los impuestos a productos de alta rotación podría reducir aún más los ingresos de los establecimientos y afectar la sostenibilidad de miles de negocios que cumplen un papel fundamental en la economía local.

Fenalco advierte impacto social del impuesto saludable en tiendas de barrio

El gremio también destacó el componente social de las tiendas de barrio y la vulnerabilidad económica de quienes dependen de estos establecimientos para su subsistencia.

De acuerdo con las cifras presentadas por Stapper, para el 90 % de los tenderos la tienda representa su único medio de subsistencia. Además, más de la mitad de estos negocios son propiedad de mujeres o están dirigidos por madres cabeza de hogar.

Publicidad

"Tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que cuidar las tiendas que, entre otras cosas, son el eje articulador del barrio", manifestó el vicepresidente ejecutivo de Fenalco.

Stapper advirtió que una afectación importante en los ingresos puede tener consecuencias especialmente difíciles para las personas que enfrentan mayores barreras para acceder a otras oportunidades laborales, como las mujeres cabeza de hogar.

Publicidad

El representante gremial sostuvo que las tiendas de barrio no solamente cumplen una función comercial, sino que también representan una forma de vida y un elemento de cohesión comunitaria. Por ello, insistió en la necesidad de protegerlas frente a decisiones que puedan reducir sus márgenes de utilidad o llevarlas al cierre.

Fenalco propone alternativas para recaudar recursos y reducir el gasto público

Frente a las necesidades de financiación del Estado, Fenalco planteó que el Gobierno nacional debe priorizar el ahorro público y explorar otras fuentes de ingresos antes de profundizar los impuestos que afectan al comercio y a los consumidores.

Stapper señaló que existen alternativas para obtener recursos similares o incluso superiores a los que se buscarían mediante nuevos gravámenes, sin trasladar una mayor carga económica a los colombianos de menores ingresos.

Publicidad

Entre las propuestas mencionadas por el dirigente se encuentra el fortalecimiento de los controles a las importaciones de paquetes de bajo valor provenientes de países con los que Colombia no tiene tratados de libre comercio, así como la posibilidad de establecer aranceles adicionales sobre este tipo de productos.

"Entendemos que todos debemos poner y que todos los sectores deben contribuir. Por eso estamos previendo opciones diferentes de donde puede el Gobierno nacional sacar recursos similares e incluso superiores", concluyó el vicepresidente ejecutivo de Fenalco.

Publicidad

El gremio reiteró que la discusión sobre las medidas fiscales debe contemplar tanto las necesidades de financiación del Estado como las consecuencias económicas y sociales que pueden generar los impuestos sobre los pequeños comerciantes, las tiendas de barrio y los consumidores colombianos.