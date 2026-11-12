Un año sin encontrar salida: así va la crisis de Canacol, el segundo productor de gas

El 18 de noviembre de 2025, Colombia se enteró de que Canacol Energy, la segunda productora de gas natural en el país, estaba en crisis financiera y había pedido en Canadá el inicio de un proceso de insolvencia. Un año después no hay solución a la vista y el proceso avanza lentamente, mientras nadie decide el asunto espinoso que lo tiene trabado: si la compañía puede o no dar por terminados 15 contratos con sus clientes.

Blu Radio habló, bajo reserva de sus nombres, con fuentes cercanas al proceso para presentar un panorama completo de lo que está pasando con la crisis de Canacol.

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Desde que comenzó la crisis, Canacol no está haciendo inversiones de importancia y por eso de sus pozos cada vez sale menos gas. Mientras Canacol ha reportado que está vendiendo el 100 % del gas que es capaz de producir, sus clientes se quejan de que no les están cumpliendo lo pactado y creen que simplemente les quieren cobrar más.

El caso más crítico es el de Cerro Matoso, que tiene la mitad de su operación de ferroníquel paralizada desde hace por lo menos un mes por falta de gas.



Mientras tanto, las deudas de Canacol, que superarían los 810 millones de dólares, siguen sin pagarse. La lista de damnificados incluye a Promigas, a la Dian, a inversionistas en el mercado de bonos y a distintas empresas del sector petrolero.

Canacol Energy. Foto: Canacol Energy

Quién decide sobre los contratos de gas de Canacol

Los clientes de Canacol se oponen a la terminación. KPMG, el monitor del proceso de insolvencia, dice que, sin esa autorización, no van a entrar recursos frescos a la empresa para salvarla. El Ministerio de Minas dice que, si la situación no se maneja bien, esto puede terminar incluso en problemas de orden público, y le pasó la papa caliente a la Superintendencia de Sociedades, que debe tomar la decisión.

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La Superintendencia de Sociedades le preguntó dos veces al Ministerio de Minas qué debe hacer con los contratos. El ministerio respondió que no "es recomendable" permitir la terminación de contratos de suministro a consumidores finales porque "compromete directamente a la demanda esencial, que no tiene sustituto para el usuario final, en un mercado con déficit estructural, sin oferta alterna en firme inmediata y con riesgo de Fenómeno de El Niño". Frente a los contratos comerciales de Canacol, el ministerio aseguró que su terminación "es recomendable con condiciones, no de forma inmediata".

La Supersociedades tiene el tema de los contratos dobre la mesa desde antes de que Abelardo De La Espriella asumiera el poder y aún no toma una decisión.

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La espera hace más difícil la situación para el suministro de gas en Colombia, que ya es compleja. Como la producción nacional ha caído en los últimos años, hoy el país importa casi el 40 % del gas que consume a través de una única planta en servicio: Spec. En una situación extrema como la actual, cada molécula de gas cuenta y por eso lo que pase con Canacol en las próximas semanas es clave para los hogares y empresas del país.

Canacol ha tenido reuniones y audiencias con los distintos interesados, pero todo está avanzando 'en cámara lenta'. Algunos acreedores incluso están impulsando demandas contra Canacol en el exterior, molestos por la falta de respuestas.

En paralelo, sigue la búsqueda de inversionistas para Canacol y ese proceso va avanzando bien, lo que ha hecho que un grupo de acreedores continúe financiando el proceso. Hasta el momento, los financiadores DIP (debtor in possession, financiación para empresas en reorganización que siguen operando) han dicho que pueden entregar a Canacol hasta 112 millones de dólares para financiarla mientras llega un inversionista. Un potencial nuevo dueño tendría que reiniciar las inversiones y vería resultados en materia de producción entre nueve y doce meses después.