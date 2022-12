Bogotá está entre las principales ciudades del futuro, según ranking internacional

Bogotá se ubicó por encima de Ciudad de México y Sao Paulo en el ranking internacional ‘American Cities of the Future’, que clasifica la publicación inglesa fDi Magazine, del Financial Times.

El ranking se determinó con base en los datos de 218 ciudades en el continente, teniendo en cuenta cinco indicadores de medición: potencial económico, amigabilidad a los negocios, capital humano y estilo de vida, costo-efectividad y conectividad respecto a comunicaciones y transporte.

Para esta ocasión, también se anexo una sexta cualitativa elaborada con base en encuestas y denominada ‘Estrategia de Inversión Extranjera’.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico, Bogotá pasó del quinto puesto en 2018, al tercer lugar en 2019, superando a ciudades como Santiago (4), Monterrey (5), San José (6), Querétaro (7), Silao (8), Tres Ríos (9) y Guadalajara (10), respectivamente.

“Este tercer lugar en Latinoamérica es un hecho trascendental porque demuestra el excelente momento por el cual está atravesando la ciudad”, señaló el secretario distrital de Desarrollo Económico, José Andrés Duarte García, al explicar que en 2018 la inversión extranjera directa en Bogotá ascendió a 4.236 millones de dólares, un 33,8 % más que en 2017.

Según un informe de la firma que promueve las inversiones en la capital del país, Invest in Bogotá, los países que más proyectos desarrollaron en la capital para 2018 fueron: España (48 proyectos), Estados Unidos (40 proyectos), Francia (17 proyectos), México (10 proyectos) y Chile (9 proyectos).

Los que más capital le inyectaron a la economía bogotana fueron España (US$425 millones), Estados Unidos (US$414 millones), Chile (US$374 millones) y Canadá (US$254 millones).

