Bogotá impulsa el debate sobre la gestión educativa con foro internacional de alta dirección

Bogotá fue el escenario del Foro Internacional de Alta Dirección y Excelencia Educativa 2026, un evento que reunió a expertos internacionales, directivos y representantes del sector académico para analizar los desafíos y transformaciones en la gestión educativa en Colombia y América Latina.

El encuentro, organizado por Colombia Excelente, el Colegio Bilingüe Hispanoamericano Conde Ansúrez y el Grupo Santillana, se consolidó como un espacio de discusión sobre la evolución de los modelos educativos en contextos de cambio constante.

Durante la jornada, se abordaron temas clave como la adaptabilidad institucional, la sostenibilidad organizacional y el uso de herramientas tecnológicas en la toma de decisiones estratégicas.

El papel del liderazgo en la excelencia educativa

Uno de los puntos centrales del foro fue el análisis de modelos de excelencia educativa, con especial atención al caso del Colegio Bilingüe Hispanoamericano Conde Ansúrez, reconocido con seis estrellas EFQM, uno de los niveles más altos de evaluación organizacional a nivel internacional.



Este reconocimiento responde a más de dos décadas de implementación de estándares internacionales en su gestión institucional, que han permitido alinear aspectos como liderazgo, estrategia, cultura organizacional y procesos académicos.

Transformación institucional basada en datos

El modelo adoptado por la institución incluye:

Sistemas de autoevaluación continua

Medición de indicadores de desempeño

Estrategias de mejora constante

Estos elementos han contribuido a fortalecer el rendimiento académico y a consolidar prácticas sostenibles, adaptadas a las nuevas dinámicas del entorno educativo.

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Tecnología y sostenibilidad en la toma de decisiones

Otro eje relevante del foro fue el análisis del impacto de la tecnología en la gestión educativa. Expertos destacaron el uso de herramientas como:

Analítica de datos e inteligencia artificial

La implementación de analítica de datos y soluciones de inteligencia artificial está permitiendo a las instituciones educativas optimizar procesos, mejorar la toma de decisiones y anticipar escenarios de cambio.

Comunicación estratégica y cultura organizacional

El evento también puso en evidencia la relación entre cultura organizacional y resultados, así como la importancia de alinear la visión estratégica con la ejecución diaria dentro de las instituciones.

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Además, se abordó la sostenibilidad organizacional desde una perspectiva integral, que combina resultados académicos con el bienestar de las personas.

Nuevas dinámicas del sistema educativo en América Latina

El foro permitió revisar cómo las instituciones educativas en la región se están preparando frente a retos como:

La transformación digital

El desarrollo de competencias globales

Nuevos modelos de aprendizaje

En este contexto, se evidenció una transición hacia modelos de gestión más integrales, en los que la excelencia no depende únicamente de resultados académicos, sino también del fortalecimiento institucional, el liderazgo y la innovación.

Proyección: hacia un sistema educativo más competitivo

El Foro Internacional de Alta Dirección y Excelencia Educativa se posiciona como una plataforma para compartir experiencias, visibilizar avances y promover buenas prácticas en la gestión educativa.

En un escenario marcado por cambios tecnológicos y sociales, este tipo de espacios resulta clave para proyectar un sistema educativo más sólido, competitivo y alineado con estándares internacionales.

La discusión abierta en Bogotá deja en evidencia que la transformación educativa no solo depende de políticas públicas, sino también de la capacidad de las instituciones para innovar, adaptarse y liderar procesos de cambio sostenibles.