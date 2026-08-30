D1 sorprende con nuevos productos para mascotas desde $9.900: juguetes, camas y hasta gimnasio

Los amantes de los perros y gatos tienen nuevas opciones para consentir a sus mascotas sin tener que hacer grandes gastos. D1 lanzó su Temporada Mascotas Amigos Extraordinarios, una colección que reúne diferentes productos para el entretenimiento, descanso, cuidado y transporte de los animales de compañía.

Entre las novedades que más pueden llamar la atención de los dueños de gatos está un gimnasio con rascador, casita, torre elevada y juguete colgante, mientras que para perros y gatos también hay camas, juguetes, tapetes para sofá, cortauñas y otros accesorios.

La nueva oferta de productos para mascotas del D1 incluye alternativas con precios que parten desde $9.900, por lo que puede resultar atractiva para quienes buscan artículos funcionales a precios bajos.

Este es el gimnasio para gatos que llegó al D1 por $64.900

Uno de los productos destacados de la temporada es el gimnasio para gatos Magic Friends, que tiene un precio de $64.900.



El accesorio está pensado para hogares que no cuentan con demasiado espacio, pues reúne en una misma estructura diferentes elementos para el entretenimiento del felino. Incluye una casita, una torre elevada con rascador y un juguete colgante.

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Para los gatos, este tipo de estructuras puede convertirse en un espacio propio dentro de la vivienda. Trepar, esconderse, rasguñar y perseguir objetos son comportamientos habituales de estos animales, por lo que contar con lugares destinados para estas actividades puede ayudar a mantenerlos ocupados.

Además del gimnasio, D1 incluyó un rascador independiente de Magic Friends por $19.900, una alternativa para aquellos hogares en los que el gato suele buscar muebles u otras superficies para afilar sus uñas.

Los productos del D1 para perros y gatos que se pueden encontrar en esta temporada

La colección no está limitada a los felinos. D1 también incorporó diferentes artículos que pueden utilizarse tanto con perros como con gatos.

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Entre las opciones de la Temporada Mascotas Amigos Extraordinarios se encuentran:



Gimnasio para gatos Magic Friends: $64.900.

$64.900. Cama para mascotas Magic Friends: $39.900.

$39.900. Tapete para sofá para mascotas: $49.900.

$49.900. Ratón interactivo para gatos: $13.900.

$13.900. Peluche para mascotas: $13.900.

$13.900. Muñeco con cuerda para mascotas: $14.900.

$14.900. Cortauñas para perros o gatos: $9.900.

$9.900. Cargador de mascotas: $29.900.

$29.900. Rascador para gatos: $19.900.

Los valores corresponden a los precios señalados para esta temporada y la disponibilidad de cada artículo puede depender de las existencias en los diferentes establecimientos.

La propuesta de D1 reúne así diferentes artículos para quienes quieren adaptar su hogar a las necesidades de sus mascotas sin destinar un presupuesto demasiado elevado. En especial, los productos para gatos buscan aprovechar su comportamiento natural de explorar, trepar y rasguñar, mientras que los juguetes para perros y felinos ofrecen opciones para mantenerlos entretenidos y activos.

Como ocurre con este tipo de temporadas comerciales, la disponibilidad de los productos puede variar de acuerdo con cada tienda y las existencias, por lo que se recomienda consultar directamente en los establecimientos antes de dirigirse por un artículo específico.