El infaltable del D1 para eliminar el olor a humedad en casa y cuesta menos de $100.000

La humedad dentro de una vivienda puede convertirse en un problema difícil de ignorar. Además de dejar un olor característico en la ropa y otros objetos, el exceso de humedad puede favorecer la aparición de moho y condensación, especialmente en lugares con lluvias frecuentes y temperaturas bajas.

Para quienes buscan una alternativa práctica para controlar este problema, Tiendas D1 tiene entre sus productos para el hogar un deshumidificador portátil que cuesta menos de $100.000. El equipo, de la marca Redflag, está diseñado para reducir la humedad en espacios de hasta 20 metros cuadrados.

Su precio es de $99.900, una cifra que puede resultar llamativa para quienes están buscando una solución para habitaciones, baños u otras zonas cerradas de la vivienda.

Deshumidificador del D1. Foto: D1

El deshumidificador del D1 que cuesta menos de $100.000

El producto que actualmente llama la atención entre las opciones para el hogar de D1 es el Deshumidificador Redflag. Se trata de un equipo compacto y portátil cuya función principal es extraer parte de la humedad presente en el aire y recoger el agua en un depósito.



De acuerdo con las características suministradas para el producto, tiene una capacidad de deshumidificación de hasta 240 mililitros por día, aunque esta cifra corresponde a condiciones específicas de funcionamiento: una temperatura de 30 °C y una humedad relativa del 80 %.

El aparato está pensado para espacios de hasta 20 m², por lo que puede ser una alternativa especialmente dirigida a habitaciones u otras áreas pequeñas del hogar.

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Además, cuenta con un depósito de 800 mililitros y un sistema que apaga automáticamente el equipo cuando el tanque alcanza su capacidad máxima.

¿Para qué sirve tener un deshumidificador en casa?

Más allá de intentar eliminar el olor a humedad, estos equipos buscan disminuir la cantidad de agua presente en el ambiente. Esto puede ser útil en viviendas donde la ventilación es limitada o donde las condiciones climáticas hacen que la humedad permanezca durante largos periodos.

Entre las situaciones en las que puede resultar práctico se encuentran:



Ropa que tarda en secarse: puede ayudar a controlar la humedad del ambiente cuando las prendas se secan dentro de la casa.

puede ayudar a controlar la humedad del ambiente cuando las prendas se secan dentro de la casa. Olor a humedad: al disminuir la humedad ambiental, puede contribuir a reducir las condiciones que favorecen ese olor característico en textiles y espacios cerrados.

al disminuir la humedad ambiental, puede contribuir a reducir las condiciones que favorecen ese olor característico en textiles y espacios cerrados. Condensación: controlar la humedad puede ayudar a disminuir la acumulación de agua sobre superficies frías, como las ventanas.

controlar la humedad puede ayudar a disminuir la acumulación de agua sobre superficies frías, como las ventanas. Cuidado de muebles y superficies: mantener niveles de humedad más controlados puede ayudar a proteger elementos de la vivienda que pueden deteriorarse con el exceso de humedad.

mantener niveles de humedad más controlados puede ayudar a proteger elementos de la vivienda que pueden deteriorarse con el exceso de humedad. Espacios cerrados: habitaciones, baños y otras zonas con poca circulación de aire pueden beneficiarse de una solución de este tipo.

Es importante tener en cuenta que un deshumidificador no reemplaza la ventilación, la limpieza ni la reparación de filtraciones. Si existe una fuente permanente de agua o humedad en paredes y techos, es necesario solucionar primero el origen del problema.

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Uno de los detalles que incorpora el modelo Redflag de D1 es el apagado automático cuando el depósito llega a su capacidad máxima. Esta característica permite que el equipo deje de funcionar cuando el tanque de 800 ml está lleno.

También incluye una manguera de drenaje, diseñada para facilitar la evacuación del agua recolectada. Esto puede resultar conveniente cuando el usuario necesita utilizar el dispositivo durante periodos prolongados y quiere simplificar el proceso de vaciado.

Al ser portátil, el equipo puede trasladarse entre diferentes espacios de acuerdo con las necesidades de cada vivienda.