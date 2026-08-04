Paso a paso para descargar el certificado del RUI: el documento que reemplaza al Sisbén

Desde el 1 de agosto de 2026 comenzó a operar el Registro Universal de Ingresos (RUI), la nueva herramienta con la que el Gobierno nacional transformará la identificación de los posibles beneficiarios de subsidios y programas sociales. Con la entrada en funcionamiento del sistema, los ciudadanos ya pueden consultar la información registrada sobre su hogar y descargar el certificado que acredita su clasificación.

Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el RUI reemplazará de forma gradual al Sisbén y hará parte del Registro Social de Hogares. La plataforma reunirá información proveniente de diferentes entidades del Estado para construir una caracterización más actualizada de la situación socioeconómica de cada hogar. Sin embargo, la entidad aclaró que la transición será progresiva y se extenderá hasta el 31 de octubre de 2026.

¿Cómo descargar el certificado del Registro Universal de Ingresos?

El trámite se realiza de forma virtual y únicamente requiere el documento de identidad del ciudadano que realiza la consulta.



Para obtener el certificado, siga estos pasos:



Ingrese al portal oficial del Registro Universal de Ingresos (RUI): https://ventanillasocial.dnp.gov.co/

Seleccione el tipo de documento de identidad.

Digite el número del documento.

Haga clic en la opción "Consultar".

Revise la información registrada sobre su hogar y la clasificación asignada.

Seleccione la opción "Imprimir" para descargar el certificado en formato PDF o imprimirlo.

El DNP advirtió que, debido a la reciente entrada en funcionamiento del sistema, algunos usuarios podrían encontrar demoras o intermitencias durante los primeros días. En esos casos, recomendó intentar nuevamente más tarde.

Todos los trámites del Sisbén son personales y se llevan a cabo únicamente en los puntos oficiales de atención o en eventos institucionales. Alcaldía de Barranquilla

¿Qué información utiliza el RUI para asignar la clasificación?

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A diferencia del Sisbén, el Registro Universal de Ingresos integrará información administrativa proveniente de diferentes entidades públicas.

Entre las bases de datos que alimentarán el sistema se encuentran:



Registros tributarios.

Información laboral.

Datos del sistema educativo.

Registros de seguridad social.

Otras bases oficiales del Estado.

El objetivo es que la clasificación refleje con mayor precisión los cambios en las condiciones económicas de los hogares y facilite la focalización de los programas sociales.

¿Qué pasará con los subsidios mientras avanza el RUI?

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El Gobierno reiteró que la entrada en funcionamiento del Registro Universal de Ingresos no significa que la ciudadanía pierda de inmediato los subsidios que recibe actualmente.

Mientras avanza la transición, continuará utilizándose la información existente del Sisbén hasta completar la migración al nuevo modelo de clasificación. Además, quienes detecten errores o datos desactualizados en la plataforma podrán solicitar la revisión de su caso ante el Departamento Nacional de Planeación o la administración municipal correspondiente.