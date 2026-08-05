Puntuación del RUI: qué significan las letras A, B, C y D en el sistema que reemplaza al Sisbén

Desde el pasado 1 de agosto de 2026 comenzó la implementación del Registro Universal de Ingresos (RUI), el nuevo sistema con el que el Gobierno busca focalizar los subsidios y programas sociales en Colombia. Aunque muchos ciudadanos consideran que la clasificación del Sisbén desaparecerá, las categorías por letras A, B, C y D seguirán vigentes, pero ahora serán asignadas mediante una metodología diferente.

El RUI fue creado mediante la Ley 2294 de 2023 y reglamentado por el Decreto 0662 del 26 de junio de 2026. Su principal novedad es que no dependerá únicamente de la información suministrada por los ciudadanos en encuestas, sino que también incorporará datos provenientes de 47 entidades para construir un panorama más preciso de la situación económica de cada persona y hogar.

¿Qué significan las letras A, B, C y D del RUI?

La clasificación continúa organizada por grupos y subgrupos, los cuales sirven como referencia para que las entidades administradoras de subsidios identifiquen a la población objetivo de sus programas.



Así quedó la clasificación:



A1 a A5: hogares en condición de pobreza extrema.

hogares en condición de pobreza extrema. B1 a B7: hogares en situación de pobreza moderada.

hogares en situación de pobreza moderada. C1 a C18: hogares clasificados como vulnerables.

hogares clasificados como vulnerables. D1 a D21: hogares que no se encuentran en condición de pobreza ni vulnerabilidad.

Aunque las letras y los rangos no cambian, el Gobierno explicó que la forma de determinar la clasificación será diferente, ya que el RUI complementará la información del Sisbén con registros administrativos provenientes de entidades como la DIAN, la Registraduría Nacional y el Ministerio de Educación.

Paso a paso certificado RUI AFP

¿Cambian los subsidios con la llegada del RUI?

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El nuevo sistema no elimina de inmediato al Sisbén. De hecho, la información recopilada durante años seguirá haciendo parte del Registro Social de Hogares y continuará utilizándose mientras finaliza el periodo de transición.

Por su parte, las autoridades afirmaron que el RUI no decide, por sí solo, quién recibe o quién pierde un subsidio. Esa responsabilidad seguirá siendo de las entidades que administran programas sociales como Renta Ciudadana, Colombia Mayor o la Devolución del IVA.

Además, el proceso de implementación tendrá una transición de dos años para que las entidades adapten sus sistemas antes de adoptar por completo el nuevo modelo del RUI.

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¿Cómo consultar la clasificación del RUI?

Los ciudadanos pueden verificar la información de su hogar únicamente a través de la plataforma oficial de la Ventanilla Social.

Para realizar la consulta deben seguir estos pasos:



Ingresar al portal oficial de la Ventanilla Social.

Seleccionar el tipo de documento.

Digitar el número de identificación.

Hacer clic en "Consultar".

El Gobierno recomienda utilizar exclusivamente los canales oficiales para evitar fraudes y proteger la información personal. Asimismo, recordó que la implementación del RUI será gradual y que, durante la transición, continuarán vigentes los mecanismos actuales de focalización mientras las entidades completan los ajustes técnicos.