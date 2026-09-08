Bruce Mac Master seguirá al frente de la ANDI y Rodolfo Castillo presidirá su Junta Directiva

La Junta de Dirección General de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) eligió en su primera sesión de este martes, 8 de septiembre, la Mesa Directiva que la representará durante el periodo 2026-2027. Rodolfo Castillo fue designado presidente de la Junta, en reemplazo de Jaime Murra, mientras que Rosario Gómez asumió la vicepresidencia. Entretanto, Bruce Mac Master continuará al frente del gremio.

De acuerdo con la asociación, el rumbo de la nueva Mesa Directiva se concentrará en promover desde el sector empresarial nuevas oportunidades de inversión, crecimiento y generación de empleo, este último entendido como uno de los principales motores de sostenibilidad social y económica para Colombia.

La ANDI reiteró su compromiso de fortalecer el diálogo con el Gobierno nacional y con los demás sectores del poder público, empresarial, académico y social, en los ámbitos nacional, regional, local e internacional, con miras a impulsar la actividad productiva y el desarrollo económico, social y ambiental del país.

Bruce Mac Master. Foto: ANDI.

Además, desde el gremio confirmaron que continuarán participando en las discusiones democráticas, contribuyendo al debate nacional “siempre con una visión de largo plazo y con el propósito de trabajar por lo que más le conviene a Colombia”.