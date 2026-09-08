En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Porte de armas
Marco Rubio
Luis Díaz
"Plan Marshall" para Chocó
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Bruce Mac Master seguirá al frente de la ANDI y Rodolfo Castillo presidirá su Junta Directiva

Bruce Mac Master seguirá al frente de la ANDI y Rodolfo Castillo presidirá su Junta Directiva

La nueva Mesa Directiva estará enfocada en impulsar la inversión, el crecimiento y la generación de empleo en el país.

Bruce-Mac-Master-AFP.png
Bruce Mac Master
Foto: AFP
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 8 de sept, 2026

La Junta de Dirección General de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) eligió en su primera sesión de este martes, 8 de septiembre, la Mesa Directiva que la representará durante el periodo 2026-2027. Rodolfo Castillo fue designado presidente de la Junta, en reemplazo de Jaime Murra, mientras que Rosario Gómez asumió la vicepresidencia. Entretanto, Bruce Mac Master continuará al frente del gremio.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

De acuerdo con la asociación, el rumbo de la nueva Mesa Directiva se concentrará en promover desde el sector empresarial nuevas oportunidades de inversión, crecimiento y generación de empleo, este último entendido como uno de los principales motores de sostenibilidad social y económica para Colombia.

Últimas noticias

Astro Sol.
Resultados de las loterías

Super Astro Sol, resultado del último sorteo hoy martes 8 de septiembre de 2026

Dorado Tarde.
Resultados de las loterías

Dorado Tarde, resultado del último sorteo hoy martes 8 de septiembre de 2026

La ANDI reiteró su compromiso de fortalecer el diálogo con el Gobierno nacional y con los demás sectores del poder público, empresarial, académico y social, en los ámbitos nacional, regional, local e internacional, con miras a impulsar la actividad productiva y el desarrollo económico, social y ambiental del país.

ANDI.
Bruce Mac Master.
Foto: ANDI.

Además, desde el gremio confirmaron que continuarán participando en las discusiones democráticas, contribuyendo al debate nacional “siempre con una visión de largo plazo y con el propósito de trabajar por lo que más le conviene a Colombia”.

Relacionados

Bruce Mac Master

ANDI

Publicidad

Publicidad

Publicidad