Campesinos recibirían alivio tras incremento de precio en fertilizantes: ahorraría buen dinero

El aumento en el precio de los fertilizantes representa una presión para los pequeños productores agrícolas, que deben asumir mayores costos para mantener sus cultivos y obtener sus cosechas. Entre abril de 2025 y abril de 2026, el costo de estos materiales subió un 50 %, de acuerdo con el índice Green Markets de Norteamérica, lo que ha llevado a buscar alternativas para reducir el gasto en insumos.

Ante este panorama, la empresa colombiana Siembra Viva puso en marcha un programa piloto dirigido a exportadores y agregadores agrícolas de América Latina. La iniciativa busca integrar a pequeños productores en un modelo de agricultura regenerativa que permita disminuir al menos un 15 % los costos de producción asociados a los insumos e incrementar la rentabilidad en el campo. El proyecto cuenta con el respaldo del fondo de inversión Acumen.

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¿Cómo funcionará el programa para reducir el gasto en fertilizantes?

El acompañamiento se realizará mediante JUACO, un asistente agronómico que funciona a través de WhatsApp. Los agricultores pueden enviar mensajes de texto, notas de voz y fotografías para registrar las labores diarias, las cantidades cosechadas y el estado de las plantas, sin necesidad de instalar otra aplicación.



El sistema complementa esa información con análisis de microbiología del suelo y de savia para identificar las necesidades nutricionales de los cultivos. A partir de los resultados, un motor agronómico recomienda cuáles insumos aplicar y cuáles evitar para reducir gastos innecesarios.

Diego Benítez, fundador de Siembra Viva, señaló que algunos productores utilizan fertilizantes por costumbre o recomendación comercial, sin conocer las cantidades que necesita cada planta. Esto puede generar aplicaciones sin efecto y pérdidas económicas.

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“JUACO no reemplaza al ingeniero agrónomo: lo potencia”, afirmó Benítez. La herramienta busca que los técnicos puedan acompañar hasta al triple de agricultores de sus redes.

Campesinos producen fertilizantes orgánicos Blu Radio. Producción de fertilizantes orgánicos. Foto: Agrovive

“En Acumen creemos que los pequeños agricultores son actores fundamentales para la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de América Latina. Lo que nos entusiasma de SiembraViva es su capacidad para combinar tecnología accesible, asistencia técnica y agricultura regenerativa para ayudar a los productores a tomar mejores decisiones”, explica Jorge de Angulo, Director para América Latina de Acumen.

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¿En qué regiones funciona y qué resultados ha registrado?

Actualmente, JUACO está presente en 135 fincas de Colombia, Ecuador, Nicaragua y México. La empresa reporta más de 1.100 revisiones y señala que el 68 % de los agricultores continúa utilizando la herramienta después de tres meses.

Cuando los diagnósticos recomiendan reemplazar fertilizantes sintéticos, SiembraViva enseña a los productores a construir biofábricas en sus fincas. Para elaborar compost y lombricompost, pueden aprovechar residuos de cascarilla, hojarasca y cocina.

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La compañía también presentó el caso de un cultivo de limón Tahití en México. La parcela trabajada con lombricompost produjo 1.184 cajas, frente a las 925 y 978 cajas de dos lotes vecinos manejados con fertilizantes tradicionales. Según los datos de la empresa, la cosecha aumentó un 24 % y el costo de fertilización por árbol disminuyó un 73 %.

Entre las metas del programa están reducir al menos un 15 % los gastos de los agricultores en insumos y mejorar un 20 % la precisión de los pronósticos de cosecha.