Colombia dejó de recaudar 6.2 billones de pesos en impuestos entre abril y mayo

Colombia dejó de recibir ya 6.2 billones de pesos en impuestos en los meses de abril y mayo, de acuerdo con el reporte de la Dian.

El Gobierno, sin embargo, está esperando que el 'golpe' a los ingresos llegue a los 24 billones de peso para el final del año y que el déficit fiscal del país llegue a 8.2% del PIB (unos 82 billones de pesos).

"El golpe duro al recaudo es por IVA y por retención en la fuente, que aunque es un tema de renta es transaccional, si no hay ventas, si no hay operaciones, si no hay economía, pues la retención en la fuente también se baja porque depende de que haya pagos y, si no hay empleo, pues también baja la retención en la fuente en las nóminas", dijo el director de la Dian José Andrés Romero en una reunión informal con el Congreso.

Romero insistió en que es indispensable reactivar a la economía y para ello iniciativas como los tres Día Sin IVA pueden hacer la diferencia. Según el funcionario, el costo fiscal estimado de la medida fue de 450.000 millones de pesos, pero, en realidad, sin el impulso a las ventas el Gobierno solamente habría recibido unos 40.000 millones de pesos en cada jornada.

Asegura la Dian que de los 5 billones de pesos en ventas que se registraron en las jornadas de los días sin IVA apenas 850.000 corresponden a las categorías que estaban exentas del impuesto.