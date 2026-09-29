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Blu Radio  / Economía  / Comerciantes de oro envían carta a De La Espriella en la que alertan contrabando por Venezuela

Comerciantes de oro envían carta a De La Espriella en la que alertan contrabando por Venezuela

Piden una reunión con el mandatario, pues señalan que por los circuitos ilegales podrían estar saliendo entre 500 kilos y una tonelada de oro por semana. Hablan de transacciones de entre 150 millones y 300 millones de dólares.

Pila de lingotes de oro.
Pila de lingotes de oro. Fotografía de referencia tomada del naco de imágenes gratis Magnific.
Por: Lina Sandoval
|
Actualizado: 29 de sept, 2026

El sector formal de comercialización de metales preciosos de Colombia envió una carta al presidente Abelardo De La Espriella, fechada en Medellín el 28 de septiembre de 2026, con una alerta urgente por contrabando masivo de oro. El grupo que remite la misiva incluye grandes comercializadoras internacionales, exportadoras, operadores de zonas francas y comercializadores regionales.

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Según información de varios actores del mercado, por circuitos ilegales podrían estar saliendo entre 500 kilos y una tonelada de oro por semana, lo que equivaldría a decenas de toneladas al año y a miles de millones de dólares en pérdidas para el Estado y las regalías. 

Oro.
Oro. Foto de referencia tomada de Magnific.

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Según la carta, la red operaría con terceros, grandes sumas en efectivo, criptomonedas (USDT), operadores OTC y flotas de vehículos. Integrantes del sector contactados por este medio, que pidieron reserva de su identidad, señalaron además que se estarían haciendo transacciones de entre 150 millones y 300 millones de dólares con criptomonedas.

En la carta señalan dos epicentros: Medellín, donde se concentraría la compra y la financiación, y Cúcuta y la frontera, desde donde el oro se movería hacia Venezuela. De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, el metal seguiría luego su camino hasta Dubái y Estambul. 

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En la misiva también mencionan a Surinam como posible ruta alterna. El fenómeno lleva unos dos años, pero se habría reactivado en el último mes, coincidiendo con cambios en la movilidad y la conectividad con Venezuela.

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Además, sugieren contrastar las exportaciones de oro en kilos y no en dólares, porque el alza del precio internacional podría estar ocultando una caída en el volumen legal exportado. Por eso, solicitan una reunión urgente con el presidente De La Espriella para presentar sus cifras.

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