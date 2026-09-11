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Blu Radio  / Economía  / Comercio exterior marítimo en Colombia creció más de 6% en el primer semestre de 2026

Comercio exterior marítimo en Colombia creció más de 6% en el primer semestre de 2026

Las exportaciones crecieron 6,1%, con 44.502 mil toneladas movilizadas, mientras que las importaciones aumentaron 8,4%, alcanzando 21.547 toneladas.

comercio.jpg
Comercio.
Foto: AmCham.
Por: Juanita Troncoso
|
Actualizado: 11 de sept, 2026

Para la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (FITAC) y la Asociación Nacional de Agentes Navieros (ASONAV), Colombia mantiene el ritmo de su operación de comercio exterior.

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Según el más reciente informe del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entre enero y junio de 2026 los puertos marítimos del país concentraron el 94,5% del movimiento nacional, con un volumen acumulado de 66.049 toneladas, un 6,8% más que en el mismo periodo de 2025.

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Para FITAC y ASONAV, estas cifras reflejan no solo la capacidad de respuesta de la cadena logística y portuaria, sino también el papel estratégico que mantiene el transporte marítimo en la competitividad y continuidad del comercio exterior del país.

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Según las organizaciones, el aumento de la actividad se registró tanto en las exportaciones como en las importaciones. Las exportaciones crecieron 6,1%, con 44.502 toneladas movilizadas, mientras que las importaciones aumentaron 8,4%, con 21.547 toneladas.

Aunque el resultado confirma una mayor actividad portuaria, el volumen todavía está por debajo de las 69.243 toneladas registradas en 2024, un dato que pone sobre la mesa el reto de seguir fortaleciendo la capacidad logística del país.

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¿Cómo está el mapa logístico portuario?

Según FITAC y ASONAV, la carga marítima se concentró en tres puertos: Cartagena, Santa Marta y Buenaventura, donde se movilizaron 50.772 toneladas, equivalentes al 76,9% del total de la carga nacional.

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En Cartagena se movilizaron 22.434 toneladas; en Santa Marta, 19.298 toneladas; y en Buenaventura, 9.040 toneladas.

Cartagena, Santa Marta y La Guajira concentraron el 90% de las exportaciones. En este segmento, el carbón representó el 52,7%, con 23.560 toneladas, mientras que el petróleo crudo alcanzó el 26,5%, con 11.842 toneladas.

Por su parte, en las importaciones, Buenaventura, Cartagena y Barranquilla concentraron el 80,9% de la carga que ingresó al país. Entre los principales productos se encuentran el maíz, con el 20,2%, y el petróleo refinado, con el 9,9%.

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Mientras tanto, Turbo-Urabá se posicionó como el puerto de mayor dinamismo durante el primer semestre de 2026, con un crecimiento del 44,7%, impulsado principalmente por las exportaciones de banano.

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