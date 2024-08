¿Cómo funciona la caja del Estado? Hay quejas por el no pago a entidades

El Gobierno está congelando muchos pagos importantes a entidades y contratistas. ¿Qué está pasando con la caja del Estado? ¿Hay algún problema de liquidez? A esto respondió el exviceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño. Según explicó, en el país se aprueba un presupuesto general que establece cuál es el máximo gasto que se puede hacer cada año por parte del Gobierno nacional, pero, indicó, ese presupuesto tiene “un supuesto” y es que va a recibir unos ingresos.

En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, detalló que a principio de año siempre se pone una cifra con la expectativa de recibir cierta cantidad de ingresos y teniendo “plata en caja” y, así, se programan también los pagos a hacer en ese periodo de tiempo. En términos sencillos, es parecido a la lista que cada hogar hace para ordenar los pagos de renta, IVA y demás, que son los tributarios.

“Los ingresos se componen especialmente de dos: los de recaudo tributario, que son todos los impuestos que todos los colombianos pagamos, que hay un calendario de, yo pago renta en tales meses, pago IVA en tales meses y así voy calculando cuántos ingresos voy teniendo y, los otros recursos que el país recibe, son los de crédito, recursos de capital, que es lo que pide uno prestado, los tests, los bonos, la deuda externa, que también programa cuándo la va a recibir”, mencionó.

Entonces, subrayó, el Ministerio de Hacienda le dice a cada una de las entidades del presupuesto general de la Nación, a todos los ministerios, al Congreso, a la Fiscalía y a los jueces. Así las cosas, pone las reglas de cuánto se pueden gastar, pero, bajo una condición, que solo se liberarán dichos recursos cuando el recaudo sea suficiente. Esa es la forma de controlar el dinero. Este es el ejemplo:

“Les dice: usted tiene derecho a gastarse inicialmente X plata, digamos 100 pesos. Dice: yo se los voy a dar cada mes, le voy a dar ocho pesos para que llegue a los 100, pero ahí va el punto, yo se los voy a liberar cuando tenga los recursos, porque yo no los tengo, persé, tengo en la caja 20 millones, entonces, durante el mes de enero recaudo una plata y entonces puede pasarles la plata a las entidades. Es la forma de controlar los recursos y de hacerlos más eficientes, porque si uno le pasara, cuando no los tiene, desde el principio del año a cada uno de los ministerios, pues no sería eficiente el manejo de los recursos”, recalcó el exviceministro.

¿Qué pasó este año? De acuerdo Londoño, el recaudo tributario se ha caído y “unos dicen que, en casi 20 billones de pesos, otros que en 30”. Agregó que, peso a si es o no así, lo seguro es que el recaudo que se esperaba no es el que se va a dar.